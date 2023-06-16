Рубль завершил торги пятницы снижением в основных парах перед выходными, обновил минимум с конца апреля к евро

Москва. 16 июня. Доллар США и евро укрепились на Московской бирже по итогам пятницы, рубль снизился к бивалютной корзине перед выходными днями.

Курс доллара США составил 84,14 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 38,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 91,65 руб./EUR1, подорожав на 6,5 копейки. Чуть ранее евро превышал 92 руб. впервые с 25 апреля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 24,24 копейки - до 87,52 руб. Курс китайского юаня поднялся на 3,7 копейки - до 11,77 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль завершил торги пятницы умеренным снижением в основных парах. Влияние на его динамику оказал фактор приближающихся выходных, а также потенциальный рост геополитических рисков, обозначенный в выступлении президента РФ Владимира Путина в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В частности, Путин заявил об угрозе все большего втягивания НАТО в конфликт на Украине.

"Если они (самолеты F-16) будут располагаться на авиабазах за границей Украины, а использоваться в боевых действиях, Россия посмотрит, как и где нам поражать те средства, которые используются в боевых действиях против нас", - сказал Путин на Петербургском международном экономическом форуме, подчеркнув, что "это серьезная опасность дальнейшего втягивания НАТО в вооруженный конфликт".

Путин заявил о готовности рассмотреть возможность создания санитарного кордона на Украине в случае продолжения атак на территории РФ.

Участники рынка продолжали анализировать другие заявления представителей российских властей, сделанные в ходе ПМЭФ.

Текущие параметры бюджетного правила требуют корректировки, считает глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. По его мнению, этот вопрос необходимо "сильно обсуждать". "Мы все равно к нему вернемся, потому что в тех параметрах, о которых мы договорились полтора года назад, мы дальше не пройдем", - высказал свою точку зрения о необходимости корректировки параметров бюджетного правила глава Минэкономразвития на деловом завтраке Сбербанка (MOEX: SBER) в рамках ПМЭФ-2023.

Министр финансов РФ Антон Силуанов в свою очередь не исключил временных отступлений от бюджетного правила в текущем году в случае корректировки бюджетных расходов. "Бюджетное правило мы пока в целом в базе не хотим корректировать, но если мы видим необходимость корректировки бюджетных трат, расходов, то в этом году какие-то временные отступления могут быть", - сказал он в интервью телеканалу РБК.

"Если потребуется проводить расходы, то какие-то отступления от бюджетного правила без рисков для макроустойчивости, на мой взгляд, допустимы", - пояснил Силуанов, отметив, что вопрос объема будет обсуждаться в правительстве.

Министерство финансов РФ изучает возможность снижения дисконта цены на нефть сорта Urals к Brent в налогообложении нефтяных компаний, сообщил кроме того Силуанов. "У нас дисконт - $25. Мы видим, что у нас есть возможность дальше посмотреть еще раз, $25 все-таки большой дисконт. Мы считаем, что может быть поменьше", - заявил журналистам министр финансов. "Продолжим этим шагом двигаться", - добавил он.

Ранее Силуанов говорил, что правительство обсуждает совершенствование методики расчета налогов для нефтяников с целью установить в них "справедливую" цену нефти, с которой взимаются налоги.

С апреля НДПИ платится исходя из фактической цены Urals (рассчитывается агентством Argus), но не меньше цены Brent за минусом определенного дисконта: с апреля он составлял $34 за баррель, в мае - $31 за баррель, в июне - $28 за баррель, с июля и далее - $25 за баррель. Теперь обсуждается вариант уплаты налога по цене, наибольшей из трех величин: фактической цены Urals (по расчету Argus), дисконтированной цены Brent (при этом, один из обсуждаемых вариантов - снизить дисконт с сентября до $20 за баррель) либо цены, которая будет установлена по методике ФАС, согласованной с Минфином. Данная методика предполагает расчет средней цены нефти в российских портах - Балтики, Новороссийска и Козьмино, а также цены поставок по нефтепроводу "Дружба".

Оптимальным в текущих условиях для экономики РФ, бюджета и интересов экспортеров с импортерами можно считать курс в 80-90 рублей за доллар, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов журналистам в кулуарах ПМЭФ.

Комментируя вопрос - является ли ослабление рубля в последнее время трендом или корректировкой, он сказал: "Думаю, что это корректировка". "С моей точки зрения, сейчас рубль находится в более-менее комфортной, оптимальной для экономики зоне. Эта зона, на мой взгляд, сейчас 80-90 рублей за доллар. Она комфортна и для бюджета, и для экспортеров, и импортеров", - высказал Белоусов свою точку зрения о текущем оптимальном курсе рубля.

Как сообщалось, в декабре 2022 года Белоусов называл оптимальным для экономики курс в 70-80 рублей за доллар.

Переноса ослабления рубля в инфляцию пока не наблюдается, рост цен по итогам 2023 года может оказаться ниже текущего прогноза правительства в 5,3%, причин для ужесточения денежно-кредитной политики сейчас не просматривается, заявил также Белоусов в кулуарах ПМЭФ.

"Я не вижу признаков нарастания инфляции. Но факт то, что у нас образовался некоторый денежный навес. Что с ним будет и как он разрядится, и в какие сроки, этот вопрос пока подвешен. Поэтому сегодня, я считаю, вопрос ужесточения денежно-кредитной политики, с моей точки зрения, в повестке не стоит. У Банка России своя точка зрения может быть на этот счет", - прокомментировал он вопрос о заявлениях ЦБ о нарастании инфляционных рисков и ужесточении сигнала по ставке.

Отвечая на вопрос о переносе ослабления рубля в инфляцию, Белоусов отметил, что "пока не видим этого". "Пока этого (переноса - ИФ) нет. Прогноз по инфляции на 2023 год остается в 5,3%, возможно меньше будет", - озвучил он свои ожидания по инфляции на 2023 год.

"Российский рубль значительную часть пятницы показывал разнонаправленные движения. Подобравшись с утра к отметке 84 за доллар, рубль отскочил к уровням 83,5 за доллар. Тем не менее, ближе к окончанию торгов рубль возобновил снижение, подобравшись к отметке 84. Сегодняшнее пленарное заседание на Петербургском экономическом форуме с участием главы государства прошло в нейтральной тональности для российской валюты, а слабость рубля к концу дня, скорее всего, объясняется обычной реакцией участников рынка на приближающиеся выходные", - прокомментировала "Интерфаксу" ситуацию на рынке руководитель направления облигационных стратегий Альфа-банка Елизавета Наумова.

"Рубль завершал неделю ослаблением. К окончанию рабочего дня пара "доллар-рубль" предпринимала очередные попытки закрепиться выше 84 руб. По итогам пятницы российская валюта пребывала в минусе, хотя к концу недели рублю удалось отыграть некоторую часть позиций относительно минимумов в середине недели, когда доллар поднимался выше 85 руб. В паре с евро наблюдалась несколько иная ситуация: единая европейская валюта росла чуть более сдержанно, чем доллар, но стабильно укреплялась всю неделю, что позволило в пятницу обновить новый максимум с конца апреля текущего года. Отметим, что основные налоговые платежи будут проведены только на последней неделе месяца. Продажи валюты экспортерами, вероятно, смогут оказать лишь локальную поддержку российской валюте, при этом основные обороты могут пройти непосредственно перед самой уплатой в бюджет 28-го числа. Ожидаем сохранения достаточно волатильного движения пары "доллар-рубль" в диапазоне 82-85 руб./$1", - говорит начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"В пятницу, 16 июня, российский рубль умеренно понизился. Стабилизация рубля оказалась неглубокой и непродолжительной, и российская валюта снова попала под давление. Пока фактор приближения очередного налогового периода не оказывает рублю значимой поддержки. Пиковые платежи в этот раз придутся на 26 и 28 июня", - отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

Цены на нефть эталонных марок ускорили темпы роста вечером в пятницу. Инвесторы отыгрывают улучшение глобальной макроэкономической конъюнктуры, которое должно положительно отразиться на оценке перспектив глобального спроса на энергоносители.

Котировки августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 МСК составляют $75,97 за баррель, что на 0,41% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась вечером в пятницу на 0,62% и составляет $71,07 за баррель.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 31,13 копейки, до 83,6498 руб./$1, и увеличил курс евро на 66,64 копейки, до 91,6329 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в пятницу опустился на 32,01 копейки по отношению к четвергу и составил 83,6766 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 18,17 копейки и составил 83,7238 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 676,056 млн, из которых $520,568 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 155,488 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 56,07 копейки, до 91,6414 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" вырос на 68,16 копейки, до 91,6738 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR611,775 млн, из которых EUR176,661 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR435,114 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов в пятницу преимущественно немного опустились относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" уменьшилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,5% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 7,68% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца снизились на 1 б.п. - до 7,89% и 8,33% годовых, ставка на срок 6 месяцев упала на 4 б.п. - до 8,47% годовых.