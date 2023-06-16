Рынок акций РФ на неделе возобновил подъем и достиг 2800п по индексу Мосбиржи

Рынок акций РФ на короткой торговой неделе возобновил подъем на фоне улучшения внешней конъюнктуры в свете ожидаемых решений центробанков США, Еврозоны и Японии по монетарной политике, а также оптимистичного настроя игроков на фоне новостей с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Индекс Мосбиржи достиг рубежа 2800 пунктов (максимум с начала апреля 2022 года), после чего игроки предпочли частично зафиксировать прибыль по своим длинным позициям.

В период с 13 по 16 июня индекс Мосбиржи вырос на 3,4% и составил 2800,79 пункта, индекс РТС прибавил 1,5% и достиг 1047,47 пункта на фоне роста доллара до 84,28 руб./$1 (+1,65 рубля) и подорожавшей августовской нефти Brent до $75,79 за баррель (+1%).

Рынок акций РФ начал торговую неделю 13 июня с роста на фоне позитивных сигналов с внешних площадок, подогретых статистикой о замедлении инфляции в США, что повысило вероятность паузы в ужесточении монетарной политики Федрезерва. Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля превысил 2757 пунктов, обновив максимум с начала апреля 2022 года, лидерами роста выступили акции компаний-экспортеров.

По данным Минтруда США, потребительские цены (индекс CPI) в стране в мае выросли на 4% в годовом выражении. Инфляция замедлилась по сравнению с 4,9% в апреле и достигла минимума с марта 2021 года. Опрошенные Bloomberg аналитики ожидали инфляцию на уровне 4,1%.

Нефть Brent превысила $74 за баррель в рамках коррекции после снижения неделей ранее. Аналитики Goldman Sachs понизили прогноз стоимости нефти марки Brent на декабрь до $86 с $95 за баррель ввиду "значительно большего, чем прогнозировалось, предложения со стороны Ирана и России". Citigroup подтвердил прогноз стоимости Brent на уровне $83 за баррель в III квартале и $79 в четвертом.

В среду рынок акций РФ продолжил рост на ожиданиях паузы в процессе ужесточения монетарной политики Федрезервом США, а также на фоне проходящего Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ); сдерживающим "быков" фактором выступила просевшая вечером нефть на статистике о росте запасов сырья в США. Индекс Мосбиржи превысил 2765 пунктов, обновив максимум с апреля 2022 года, лидерами роста цен и объемов торгов выступили "префы" "Транснефти" (+8,2%) на новостях о годовых дивидендах в размере 16,665 тыс. рублей на акцию.

Нефть Brent откатилась ниже $74 за баррель на фоне данных Минэнерго США о росте запасов нефти в стране за неделю на 7,92 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,54 млн).

В четверг рынок акций РФ вырос вместе с вновь подорожавшей нефтью и фондовыми площадками в США после паузы в ужесточении монетарной политики Федрезерва; индекс МосБиржи обновил максимум с апреля 2022 года, превысив рубеж 2800 пунктов. Лидерами роста выступили акции "Новолипецкого металлургического комбината" (+5,7%) и "Магнита" (+4,4%), снизились после отсечки годовых дивидендов бумаги "Мосбиржи" (-2,7%) и "ТГК-14" (-5,6%).

Выручка АФК "Система" (+2,7%) по итогам I квартала 2023 года составила 221,1 млрд рублей, а скорректированная OIBDA - 82,4 млрд рублей, сообщила корпорация, что превысило прогнозы. Вырос ГДР Ros Agro (+4,9%) на фоне заявления вице-премьера РФ Виктории Абрамченко, что к 2030 году Россия может войти в десятку крупнейших мировых экспортеров продуктов питания.

Европейский ЦБ на заседании в четверг повысил базовую ставку на 25 б.п. - до 4%, ставку по депозитам - до 3,5%, что совпало с ожиданиями. Глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что регулятор не достиг поставленных целей в борьбе с инфляцией, и с большой вероятностью" вновь поднимет ставки в июле.

Нефть Brent отскочил выше $75 за баррель на фоне ослабления доллара на Forex.

В пятницу рынок акций РФ утром сохранил восходящий импульс, индекс Мосбиржи поднимался выше 2813 пунктов, но затем возобладала коррекция из-за фиксации прибыли игроками после недельного роста. Индекс Мосбиржи к закрытию торгов откатился к 2800 пунктам.

Выросли акции "Русала" (+2,8%) на новостях о планах компании инвестировать около 400 млрд рублей в проект по строительству и развитию инфраструктуры для глиноземного производства в Ленинградской области. Ожидается, что первая очередь производства мощностью до 2,4 млн тонн в год будет введена в эксплуатацию до конца 2028 года.

Снизились акции "Яндекса" (-2,3%) на фоне предложения главы ВТБ Андрея Костина забрать контроль над компанией у иностранных владельцев на нерыночных условиях (со скидкой 50%) и передать его во внешнее управление, как "Фортум".

В период со 13 по 16 июня среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Московской биржи лучше рынка выглядели бумаги "Трубной металлургической компании" (+15%), ПАО "Россети Волга" (+9%), "Татнефти" (+8%); хуже рынка оказались акции "ТГК-14" (-8%), "Мосбиржи" (-2%), "Акрона" (-1%).

Динамику рынка акций РФ на следующей неделе по-прежнему будут определять геополитические, корпоративные и санкционные новости. Для индекса Мосбиржи коридор колебаний на неделе может составить 2750-2850 пунктов, для индекса РТС - 1030-1100 пунктов с оглядкой на динамику рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".