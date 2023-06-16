Цены евробондов РФ по итогам недели снизились, несмотря на боковую динамику UST

Москва. 16 июня. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели умеренно снизились, несмотря на в целом боковую динамику американских казначейских обязательств (US Treasuries); исключение составил лишь самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов расширились.

Начало недели в целом было негативным для мировых долговых рынков, которые снижались в ожидании очередного заседания Федрезерва США. При этом ситуация в секторе российских еврооблигаций была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону.

Вместе с тем опубликованные 13 июня данные о динамике потребительских цен в США показали замедление инфляции в стране в мае до минимума с марта 2021 года. Потребительские цены (индекс CPI) выросли в прошлом месяце на 4% относительно мая прошлого года, говорится в отчете министерства труда США. Инфляция замедлилась по сравнению с апрельскими 4,9%. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал ее ослабление до 4,1%. Инфляция без учета продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) ослабла до минимальных за 1,5 года 5,3% с 5,5% в апреле, сообщило Минтруда.

Данные о существенном сокращении темпов роста потребительских цен в США позволили трейдерам рассчитывать на то, что Федеральная резервная система (ФРС) сделает паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики и сохранит базовую процентную ставку неизменной (на уровне 5-5,25% годовых) на заседании 13-14 июня. Исходя из котировок фьючерсов на размер ставки, 95% трейдеров стали ожидать ее сохранения на прежнем уровне по итогам июньского заседания, согласно данным CME FedWatch. Остальные 5% трейдеров прогнозировали ее повышение на 25 базисных пунктов.

Кроме того, в среду стало известно, что цены производителей в США (индекс PPI) в мае выросли на 1,1% относительно того же месяца прошлого года. Темпы повышения замедлились по итогам одиннадцатого месяца подряд и стали минимальными с декабря 2020 года.

Таким образом, к середине недели на мировых долговых рынках сложились предпосылки для ценового роста, в то время как ситуация в секторе российских еврооблигаций, наоборот, ухудшилась и котировки большинства выпусков развернулись в сторону умеренного снижения. Однако снижение было недолгим, и уже в четверг рынок валютных гособлигаций России лег в боковой дрейф. При этом котировки US Treasuries продолжили подрастать второй день подряд, отыгрывая итоги июньского заседания ФРС.

Руководство американского ЦБ 14 июня приняло решение не менять диапазон базовой ставки (5-5,25% годовых), однако сигнализировало о вероятности дальнейшего ее повышения в текущем году для сдерживания роста потребительских цен. Практически все руководители Федрезерва считают дальнейший подъем ставок обоснованным, заявил глава ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции после заседания. Пауза в подъеме ставки позволит Федрезерву оценить дополнительные данные и влияние денежно-кредитной политики на экономику страны. При этом он отметил, что инфляционное давление в США продолжает оставаться высоким.

В свою очередь Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов по итогам заседания в четверг - до максимальных уровней за 22 года. Базовая процентная ставка по кредитам была увеличена до 4% годовых, ставка по депозитам - до 3,5%, ставка по маржинальным кредитам - до 4,25% годовых. Решение совпало с прогнозами аналитиков и участников рынка. При этом президент банка Кристин Лагард заявила, что ЕЦБ не достиг поставленных целей в борьбе с инфляцией, и ему по-прежнему многое предстоит сделать. По ее словам, Центробанк нацелен на своевременное достижение целевого показателя инфляции и, "с большой вероятностью", вновь поднимет ставки в июле. "Мы не думаем о паузе в цикле ужесточения политики", - отметила она.

Розничные продажи в США в мае выросли на 0,3% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли в четверг. Эксперты в среднем ожидали их снижения на 0,1%. Вместе с тем объем промышленного производства в США в мае снизился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила ФРС. Это стало неожиданностью для экспертов, которые в среднем предполагали увеличение на 0,1%.

Индекс производственной активности, публикуемый ФРБ Филадельфии, в июне уменьшился до минус 13,7 пункта по сравнению с минус 10,4 пункта месяцем ранее. Аналитики ожидали более сильного падения индикатора, до минус 14 пунктов. Отрицательное значение индекса говорит об ослаблении активности в производственной сфере региона, положительное - об усилении. В то же время индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в этом месяце вырос до плюс 6,6 пункта с минус 31,8 пункта в мае. Консенсус-прогноз предполагал подъем всего до минус 15,1 пункта.

В последний день недели котировки российских еврооблигаций вновь не продемонстрировали ярко выраженной динамики, в то время как цены US Treasuries перешли к снижению, что в итоге вернуло их приблизительно на уровни недельной давности.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за неделю на 0,2% - до 63,74% от номинала (их доходность выросла на 4 базисных пункта и составила 9,9% годовых); самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в стоимости 0,63%, подешевев до 43,09% от номинала (его доходность выросла на 11 базисных пунктов и составила 13,05% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году за пять дней подешевели на 0,5% - до 68,67% от номинала (доходность выросла на 7 базисных пунктов и составила 8,92% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 6 базисных пунктов).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене на 1% - до 45,44% от номинала (их доходность выросла на 73 базисных пункта и составила 34,92% годовых). Котировки бумаг с погашением в 2027 году упали за неделю на 7,9% и составили 42,56% от номинала (их доходность выросла на 282 базисных пункта - до 29,69% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году подешевели на 2,9%, до 41,54% от номинала (их доходность выросла на 78 базисных пунктов и составила 22,8% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась за пять дней на 0,08%, составив 65,87% от номинала.

И лишь самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году подорожал на 1,2%, до 89,56% от номинала (его доходность снизилась на 116 базисных пунктов - до 49,38% годовых).

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе по-прежнему будет определяться как общемировым настроем инвесторов на мировых долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику; при этом явно выраженный тренд, скорее всего, не сформируется вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Рынок отечественных евробондов в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.