"Тинькофф Инвестиции" повысили прогнозную цену акций НОВАТЭКа до 1750 руб

Аналитики "Тинькофф Инвестиций" повысили прогнозную цену акций "НОВАТЭКа" с 1500 руб. до 1750 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста около 27% с текущих уровней, говорится в комментарии.

Рекомендация сохранена на уровне "покупать".

"Заместитель председателя правления газовой компании Эдуард Гудков объявил на ПМЭФ-2023, что проект "Арктик СПГ-2" будет запущен в конце 2023-начале 2024 года. Суммарные инвестиции составят $21-22 млрд. Проект может начать работу уже в декабре, а его годовая мощность со временем составит порядка 20 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) и 1,5 млн тонн газового конденсата. Данная новость подтверждает сильный инвестиционный кейс "НОВАТЭКа", - пишут аналитики.

Они также отмечают ряд факторов, подтверждающих привлекательность акций "НОВАТЭКа" для покупки:

- Компания наращивает производственные мощности.

- До сих пор имеет возможность продавать газ в Европу.

- Цены на газ начали расти как в Азии, так и в Европе.

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