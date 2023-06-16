"БКС МИ" повысил целевую цену акций DraftKings до $30

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил целевую цену акций DraftKings с $29 до $30 за штуку, сохранив при этом рекомендацию "покупать", сообщается в обзоре инвесткомпании.

"После легализации спортивных онлайн-тотализаторов в новых штатах мы ждем повышение выручки DraftKings в 2023 году до $3,2 млрд (против $2,2 млрд в 2022 году). Дополнительную поддержку компании в долгосрочном периоде окажет рост показателей привлечения клиентов. Мы понижаем прогноз убытка в 2023 году с $1,70 до $1,68, в 2024 году - до $0,78 с $0,80. Мы ожидаем первый прибыльный квартал в 3К24, после выхода "в плюс" наш пятилетний прогноз роста прибыли - 25%".

DraftKings - американской компания в сегменте фэнтези-спорта и спортивных ставок.

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