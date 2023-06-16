Рубль слабеет из-за недостатка экспортных доходов - Freedom Finance Global

Рубль слабеет из-за недостатка экспортных доходов, отмечается в комментарии ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой.

"Вице-премьер РФ Андрей Белоусов, выступая на ПМЭФ, назвал оптимальным для российской экономики и госбюджета курс доллара к рублю в пределах 80-90 руб./$1, - указывает эксперт. - Напомним, что в декабре 2022 года таким диапазоном первый замглавы правительства называл 70-80 руб./$1. Мы предполагаем, что это связано с ростом дефицита госбюджета РФ в январе-мае текущего года до 3 трлн руб. при заложенных в планы Минфина на весь 2023 год показателе в районе 2,9 трлн. Российская госказна недополучает доходов, прежде всего нефтегазовых, и приток валюты в страну значительно меньше, чем годом ранее".

По данным ЦБ РФ, положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса в мае сократилось более чем в пять раз к аналогичному периоду 2022 года и составило всего $5,2 млрд. Аналитик отмечает, что это связано не только с геополитической обстановкой и "потолком цен" на российскую нефть, но еще и с негативной динамикой углеводородного сырья: в мае 2022 года Brent стоила не менее $90 за баррель. Дисконт российской нефти к мировым ценам в Минэнерго США оценили в 25%.

"Таким образом, из-за недостатка экспортных, прежде всего нефтегазовых, доходов, рубль слабеет. Для экспортеров, недополучающих выручку, слишком крепкий рубль невыгоден. Соответственно, курс 70-80 руб./$1 экспортеров, скорее всего, не устраивает. По мере стабилизации доходной части бюджета рубль может снова начать укрепляться, и тогда не исключено, что обозначенный вице-премьером коридор 80-90 руб./$1 потребует корректировки вниз. Мы считаем, что при пробое вверх уровней 80-82 руб./$1 пара USD/RUB входит в зону перекупленности", - пишет эксперт инвесткомпании.

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