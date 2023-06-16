Доходность нового выпуска бондов "Балтийского лизинга" может быть интересна для инвесторов - Инвестбанк Синара

Доходность нового выпуска 10-летних бондов ООО "Балтийский лизинг" серии БО-П08 может быть интересна для инвесторов, считает старший аналитик "Инвестиционного банка Синара" Александр Афонин.

ООО "Балтийский лизинг", одна из ведущих лизинговых компаний России, 20 июня планирует собрать заявки на облигации серии БО-П08 объемом от 5 млрд руб., отмечается в комментарии. Срок обращения бумаг - 10 лет, предусмотрена оферта на досрочный выкуп через 2 года и ежемесячные купоны. Ориентир по доходности - около 12% годовых.

"Ориентир по новому выпуску предполагает доходность в 12,02% или премию к ОФЗ порядка 380 б. п., - указывает Афонин. - Близкий по дюрации выпуск компании БО-П06 при дюрации 1,6 года торгуется с доходностью около 11,72% годовых, что соответствует премии к ОФЗ порядка 360 б. п. По нашей оценке, в ориентир по новому выпуску заложена минимальная премия ко вторичному рынку - порядка 20 б. п. Если в качестве альтернативы рассматривать бумаги лизинговых компаний с близким профилем и сопоставимыми кредитными рейтингами, то премия к ним по облигациям "Балтийского лизинга" превышает 100 б. п., что делает последние более привлекательными по сравнению с бумагами конкурентов".

ООО "Балтийский лизинг" - универсальная лизинговая компания, специализирующаяся на предоставлении в аренду грузового и легкового автотранспорта, оборудования и спецтехники. Компания занимает шестое место в отраслевом рейтинге агентства "Эксперт РА" по итогам 2022 года.

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