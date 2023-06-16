"Газпромбанк Инвестиции" рекомендует покупать акции Самолета с целью 3500 руб

"Газпромбанк Инвестиции" рекомендует покупать акции ГК "Самолет" с целевой ценой 3500 руб. за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 13,8% с текущих уровней, сообщается в комментарии инвестбанка.

"Акции "Самолета" могут продолжить расти после запуска программы выкупа акций с рынка, а хорошие результаты роста объема ипотечных кредитов поддержат операционные и финансовые показатели компании, - отмечают аналитики. - Риском может выступать снижение спроса со стороны населения в рамках насыщения рынка жилой недвижимости, а также отказ от программы байбека. В таком случае, на наш взгляд, акции, вероятно, останутся на текущем уровне".

Причины потенциального роста:

- Объявленный выкуп акций: количество акций снизится, после чего может возникнуть повышенный спрос на рынке. Это может привести к росту цены акций.

- Сильные данные по ипотеке: прирост объемов ипотеки по данным Банка России сохраняется на высоком уровне, что может послужить одним из факторов хороших результатов Самолета за первое полугодие 2023 года.

- Отложенные дивиденды: руководство компании заявило, что вернется к вопросу о выплате дивидендов во второй половине 2023 года. Этот фактор, на взгляд экспертов "Газпром Инвестиции", также может оказать поддержку котировкам акций "Самолета".

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