"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Amazon с целью $142,5

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Amazon.com Inc. с целью $142,5 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,1%, стоп-приказ: $120, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Amazon лидирует среди конкурентов в подаче патентных заявок по автономному вождению, подчеркивают аналитики. По их мнению, это означает, что в среднесрочной перспективе компания может стать одним из лидеров в создании беспилотных автомобилей. По итогам I квартала 2023 года Amazon получила чистую прибыль в размере $3,172 млрд против убытка в $3,844 млрд за аналогичный период 2022 года, а по итогам II квартала компания ожидает роста выручки в годовом выражении на 5-10% до $127-133 млрд.

"С технической точки зрения цена движется в восходящем тренде. Свечи от 7 и 8 июня создали формацию "Внутренний бар" (одна свеча внутри другой). Формация была образована около локального уровня и пробита ценой вверх. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже этой формации, а тейкпрофит - ниже следующего уровня сопротивления. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $120 риск на портфель составит 0,56%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,16", - отмечают эксперты "Финама".

Amazon - американская компания, крупнейшая в мире на рынках платформ электронной коммерции и публично-облачных вычислений по выручке и рыночной капитализации.

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