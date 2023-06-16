Рубль днем демонстрирует слабую разнонаправленную динамику в основных парах в ожидании новых драйверов к более сильному движению

Москва. 16 июня. Доллар США слегка понижается, евро столь же незначительно подрастает на Московской бирже в пятницу днем; рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании новых драйверов к движению.

Курс доллара США составил 83,7 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 5 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 91,73 руб./EUR1, подорожав на 14,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 3,7 копейки - до 87,3 руб. Курс китайского юаня опустился на 0,4 копейки - до 11,72 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабо меняется к доллару и евро днем в пятницу в ожидании новых стимулов к движению. Участники рынка сократили активность перед выходными днями и анализируют заявления представителей российских финансовых властей, сделанные в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), в том числе относительно бюджетного правила.

Текущие параметры бюджетного правила требуют корректировки, считает глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. По его мнению, этот вопрос необходимо "сильно обсуждать". "Мы все равно к нему вернемся, потому что в тех параметрах, о которых мы договорились полтора года назад, мы дальше не пройдем", - высказал свою точку зрения о необходимости корректировки параметров бюджетного правила глава Минэкономразвития на деловом завтраке Сбербанка (MOEX: SBER) в рамках ПМЭФ-2023.

Министр финансов РФ Антон Силуанов в свою очередь не исключил временных отступлений от бюджетного правила в текущем году в случае корректировки бюджетных расходов. "Бюджетное правило мы пока в целом в базе не хотим корректировать, но если мы видим необходимость корректировки бюджетных трат, расходов, то в этом году какие-то временные отступления могут быть", - сказал он в интервью телеканалу РБК.

"Если потребуется проводить расходы, то какие-то отступления от бюджетного правила без рисков для макроустойчивости, на мой взгляд, допустимы", - пояснил Силуанов, отметив, что вопрос объема будет обсуждаться в правительстве.

Оптимальным в текущих условиях для экономики РФ, бюджета и интересов экспортеров с импортерами можно считать курс в 80-90 рублей за доллар, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов журналистам в кулуарах ПМЭФ.

Комментируя вопрос - является ли ослабление рубля в последнее время трендом или корректировкой, он сказал: "Думаю, что это корректировка". "С моей точки зрения, сейчас рубль находится в более-менее комфортной, оптимальной для экономики зоне. Эта зона, на мой взгляд, сейчас 80-90 рублей за доллар. Она комфортна и для бюджета, и для экспортеров, и импортеров", - высказал Белоусов свою точку зрения о текущем оптимальном курсе рубля.

Как сообщалось, в декабре 2022 года Белоусов называл оптимальным для экономики курс в 70-80 рублей за доллар.

Переноса ослабления рубля в инфляцию пока не наблюдается, рост цен по итогам 2023 года может оказаться ниже текущего прогноза правительства в 5,3%, причин для ужесточения денежно-кредитной политики сейчас не просматривается, кроме того, заявил Белоусов в кулуарах ПМЭФ.

"Я не вижу признаков нарастания инфляции. Но факт то, что у нас образовался некоторый денежный навес. Что с ним будет и как он разрядится, и в какие сроки, этот вопрос пока подвешен. Поэтому сегодня, я считаю, вопрос ужесточения денежно-кредитной политики, с моей точки зрения, в повестке не стоит. У Банка России своя точка зрения может быть на этот счет", - прокомментировал он вопрос о заявлениях ЦБ о нарастании инфляционных рисков и ужесточении сигнала по ставке.

Отвечая на вопрос о переносе ослабления рубля в инфляцию, Белоусов отметил, что "пока не видим этого". "Пока этого (переноса- ИФ) нет. Прогноз по инфляции на 2023 год остается в 5,3%, возможно меньше будет", - озвучил он свои ожидания по инфляции на 2023 год.

"Российская валюта в пятницу продолжает укрепляться по отношению к доллару США. Рубль опускался в район 83,5 за доллар. Пока давление на рубль сохраняется из-за возможного высокого спроса на валюту со стороны иностранных компаний, уходящих из России, восстановления импорта, а также повышенных госрасходов. Однако со следующей недели дополнительную поддержку рублю будет оказывать налоговый период. Экспортеры начнут готовиться к прохождению налогового периода, реализуя часть валютной выручки на финансовом рынке", - отмечает аналитик УК "Первая" Иван Капустянский.

"Рублевые пары заметно перекуплены, поэтому инвесторы при любой возможности будут пробовать реализовать коррекцию. На следующей неделе локальный спрос на рубли может увеличиться за счет старта нового налогового периода в РФ", - полагает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

"В ходе сессии национальная валюта еще может попытаться продолжить волну восстановления, продемонстрированную днем ранее. Инвесторы учитывают, как улучшение ситуации на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent вновь пытается закрепиться в диапазоне $75-80 за баррель, так и предстоящую на следующей неделе активизацию экспортеров, которые увеличат предложение иностранной валюты в рамках подготовки к налоговым выплатам, пик которых приходится на 26 июня. В сложившихся обстоятельствах к концу сессии пара "доллар-рубль" может отступить в диапазон 83-83,5 руб./$1", - подчеркивает главный аналитик "Банки.ру" Богдан Зварич.

Цены на нефть эталонных марок слабо меняются днем в пятницу после существенного повышения днем ранее.

Трейдеров беспокоит вероятность дальнейшего подъема ставок Федеральной резервной системой и Европейским центральным банком, что может негативно сказаться на спросе на топливо.

Котировки августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 МСК составляет $75,74 за баррель, что на 0,05% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась утром в пятницу на 0,06% и составляет $70,62 за баррель.

Руководство Федрезерва в среду приняло решение не менять диапазон базовой ставки (5-5,25% годовых), однако сигнализировало о вероятности дальнейшего ее повышения в текущем году для сдерживания роста потребительских цен.

ЕЦБ, как и прогнозировалось, повысил по итогам заседания в четверг все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов - до максимальных уровней за 22 года. При этом президент банка Кристин Лагард заявила, что поставленные цели в борьбе с инфляцией всё ещё не достигнуты. По ее словам, центробанк "с большой вероятностью" вновь поднимет ставки в июле.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов в пятницу преимущественно немного опустились относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" уменьшилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,5% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 7,68% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца снизились на 1 б.п. - до 7,89% и 8,33% годовых, ставка на срок 6 месяцев упала на 4 б.п. - до 8,47% годовых.