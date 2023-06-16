Котировки золота обладают шансами на краткосрочный рост до $1990/унц. - "Финам"

Котировки золота обладают шансами на краткосрочный подъем до $1990 за тройскую унцию, считает ведущий аналитик "Финама" Александр Потавин.

"Локальное усиление индекса доллара по итогам прошедшего в среду заседания ФРС США уже в четверг привело к обвалу его курса после заседания ЕЦБ. Поэтому в ценах на золото мы видим резкий разворот вверх за прошедшие сутки. В пятницу стоимость драгметалла опять торгуется в границах двухнедельной консолидации ($1985-1935 за тройскую унцию), что увеличивает шансы краткосрочный подъем котировок драгметалла до $1990 за тройскую унцию", - отмечает эксперт в комментарии.

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