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16 июня 2023 года 13:23
Котировки золота обладают шансами на краткосрочный рост до $1990/унц. - "Финам"
Котировки золота обладают шансами на краткосрочный подъем до $1990 за тройскую унцию, считает ведущий аналитик "Финама" Александр Потавин. "Локальное усиление индекса доллара по итогам прошедшего в среду заседания ФРС США уже в четверг привело к обвалу его курса после заседания ЕЦБ. Поэтому в ценах на золото мы видим резкий разворот вверх за прошедшие сутки. В пятницу стоимость драгметалла опять торгуется в границах двухнедельной консолидации ($1985-1935 за тройскую унцию), что увеличивает шансы краткосрочный подъем котировок драгметалла до $1990 за тройскую унцию", - отмечает эксперт в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-ЗОЛОТО-ПРОГНОЗ
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