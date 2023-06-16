S&P 500 и Nasdaq достигли максимумов за 14 месяцев

S&P 500 и Nasdaq выросли шестые торги подряд и достигли максимумов за 14 месяцев в четверг. Фондовые индексы стран АТР растут в пятницу. Цены на нефть снижаются утром в пятницу.

Рынок акций США завершил торги в четверг уверенным подъемом, несмотря на "ястребиные" заявления Федеральной резервной системы (ФРС) и Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Индексы S&P 500 и Nasdaq выросли по итогам шестой сессии подряд и достигли максимумов за четырнадцать месяцев. Dow Jones завершил день на самой высокой отметке с начала текущего года, отмечает MarketWatch.

Руководство американского ЦБ в среду приняло решение не менять диапазон базовой ставки (5-5,25% годовых), однако сигнализировало о вероятности дальнейшего ее повышения в текущем году для сдерживания роста потребительских цен.

ЕЦБ, как и ожидалось, повысил по итогам заседания в четверг все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов - до максимальных уровней за 22 года. При этом президент банка Кристин Лагард заявила, что ЕЦБ не достиг поставленных целей в борьбе с инфляцией, и ему по-прежнему многое предстоит сделать. По ее словам, центробанк "с большой вероятностью" вновь поднимет ставки в июле.

Кроме того, инвесторы оценивали корпоративные новости и большое количество свежей статистики, которая дала неоднозначные указания на состояние экономики страны.

Розничные продажи в США в мае выросли на 0,3% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли. Эксперты ожидали их снижения в среднем на 0,1%, по данным Trading Economics.

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в этом месяце поднялся до плюс 6,6 пункта с минус 31,8 пункта в мае. Консенсус-прогноз предполагал подъем всего до минус 15,1 пункта.

В то же время объем промышленного производства в США в мае снизился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила ФРС. Это стало неожиданностью для экспертов, которые в среднем предполагали увеличение на 0,1%.

Индекс производственной активности, публикуемый ФРБ Филадельфии, в июне уменьшился до минус 13,7 пункта по сравнению с минус 10,4 пункта месяцем ранее. Аналитики ожидали более сильного падения индикатора, до минус 14 пунктов. Отрицательное значение индекса говорит об ослаблении активности в производственной сфере региона.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе не изменилось и составило 262 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда. Это максимальный уровень с октября 2021 года. Средний прогноз аналитиков предполагал сокращение до 245-249 тыс.

Цены на импортируемые в США товары и услуги в мае упали на 5,9% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, по данным Минтруда. Это максимальное сокращение с мая 2020 года, при этом эксперты предполагали снижение на 5,3%. Относительно апреля цены опустились на 0,6% при ожидавшемся снижении на 0,5%.

Котировки акций Microsoft Corp. (SPB: MSFT) выросли за день на 3,2% и достигли рекордных $348,1. Аналитики Mizuho подняли прогнозный уровень для них до $360 с $340, JPMorgan - до $350 с $315.

Цена акций Lennar Corp. (SPB: LEN) увеличилась на 4,4%. Одна из крупнейших строительных компаний США во втором финансовом квартале (март-май) снизила чистую прибыль на 34% и выручку - на 4%. Однако компания улучшила прогноз относительно объемов строительства домов на весь фингод, что вызвало позитивную реакцию инвесторов.

Котировки бумаг Target Corp. (SPB: TGT) повысились на 3,5%. Компания, владеющая одной из крупнейших в США сетью дисконтных магазинов, увеличила размер квартальных дивидендов на 1,9% - до $1,1 на акцию.

Помимо этого подорожали акции Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 1,1%, Chevron Corp. (SPB: CVX) - на 0,8%, Boeing Co. (SPB: BA) и Salesforce Inc. (SPB: CRM) - на 1,2%, International Business Machines (SPB: IBM) - на 0,9%, Intel Corp. (SPB: INTC) - на 0,7%.

Dow Jones Industrial Average в четверг увеличился на 428,73 пункта (на 1,26%) и составил 34408,06 пункта. Лидерами подъема котировок среди компонентов индекса помимо Microsoft стали акции Amgen (SPB: AMGN), подорожавшие на 2,8%, а также Verizon Communications (SPB: VZ) - на 2%.

Значение Standard & Poor''s 500 за день выросло на 53,25 пункта (на 1,22%) - до 4425,84 пункта.

Индекс Nasdaq Composite по итогам торгов прибавил 156,34 пункта (1,15%) и завершил сессию на отметке 13782,82 пункта.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут, чему способствовал подъем американского рынка акций днем ранее.

Банк Японии оставил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики по итогам завершившегося в пятницу двухдневного заседания.

Краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ сохранена на уровне минус 0,1% годовых, целевая доходность десятилетних гособлигаций - около нуля. Также ЦБ оставил неизменным диапазон, в рамках которого может колебаться доходность десятилетних госбумаг, - плюс/минус 0,5%.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:22 МСК выросло на 0,5%.

Существенный подъем котировок показывают акции производителей оптики Canon (+5,1%), Olympus (+3,8%) и Nikon (+2,9%), а также косметической компании Shiseido (+4%) и авиаперевозчика Japan Airlines (+3,9%).

Кроме того, дорожают бумаги технологических компаний, включая Advantest (+1,4%), Tokyo Electron (+0,1%), Softbank Group (+1,5%), Renesas Electronics (+0,5%).

Цена акций крупнейшего в Азии ритейлера одежды Fast Retailing увеличилась на 1,2%, производителя игровых консолей Nintendo - на 0,4%, фармацевтической Takeda Pharmaceutical Co. (SPB: TAK) - на 0,5%, автопроизводителя Nissan Motor - на 0,2%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:27 МСК поднялся на 0,5%, гонконгский Hang Seng - на 1,1%.

На Гонконгской фондовой бирже лидерами роста выступают акции производителя компьютеров Lenovo, подорожавшие на 4,1%.

Также повышаются котировки бумаг ритейлеров JD.com Inc. (SPB: JD) и Alibaba (SPB: BABA) - на 2,1% и 3,1% соответственно, разработчика игр Netease Inc. (SPB: NTES) - на 1,3%, нефтепроизводителей CNOOC и PetroChina Co. (SPB: 857) - на 1,6% и 2,1% соответственно.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:22 МСК увеличился на 0,5%.

Котировки бумаг сталелитейной компании Posco выросли на 1,8% - до 393 тыс. вон. Аналитики Nomura ожидают восстановления спроса на сталь со стороны автомобильной отрасли и производителей оборудования во втором полугодии 2023 года. Они улучшили рекомендацию для акций Posco до "покупать" с "нейтрального уровня", целевую котировку - на 71%, до 480 тыс. вон.

Стоимость Korean Air Lines подскочила на 5% в ожидании хороших результатов авиакомпании во втором квартале на фоне повышения спроса на перелеты и снижения цен на топливо. Эксперты Daishin Securities рекомендовали покупать бумаги авиаперевозчика.

Между тем акции одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. дешевеют на 0,1%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 0,7%.

Австралийский S&P/ASX 200 с открытия торгов прибавил 1,1%. Он поднимается уже пятую сессию подряд.

Капитализация крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP увеличилась на 0,2%.

Помимо этого, повышается стоимость энергетических компаний, включая AGL Energy (+11,1%), Whitehaven Coal (+7,6%), Woodside Energy (+3,1%).2

Цены на нефть эталонных марок снижаются утром в пятницу после существенного повышения днем ранее.

Трейдеров беспокоит вероятность дальнейшего подъема ставок Федеральной резервной системой и Европейским центральным банком, что может негативно сказаться на спросе на топливо.

Котировки августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 7:57 мск составляет $75,49 за баррель, что на $0,18 (0,2%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты подорожали на $2,47 (3,4%) - до $75,67 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась утром в пятницу на $0,16 (0,2%) и составляет $70,46 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов увеличилась на $2,35 (3%) - до $70,62 за баррель.

Руководство Федрезерва в среду приняло решение не менять диапазон базовой ставки (5-5,25% годовых), однако сигнализировало о вероятности дальнейшего ее повышения в текущем году для сдерживания роста потребительских цен.

ЕЦБ, как и прогнозировалось, повысил по итогам заседания в четверг все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов - до максимальных уровней за 22 года. При этом президент банка Кристин Лагард заявила, что поставленные цели в борьбе с инфляцией всё ещё не достигнуты. По ее словам, центробанк "с большой вероятностью" вновь поднимет ставки в июле.