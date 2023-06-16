ЦБ РФ, скорее всего, повысит ставку в июле 2023г - Альфа-банк

Банк России, скорее всего, повысит ключевую ставку по итогам заседания в июле текущего года, считают главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова и старший аналитик Ирина Ростовцева.

"Росстат сообщил о замедлении инфляции во вторую неделю июня до 0,05% н/н, в итоге с начала месяца инфляция составила 0,2% на 13 июня. Хотя цифра позитивна, продолжающийся рост цен на мясо по-прежнему вызывает у нас опасения, сохраняется и инфляция в сфере услуг. В результате мы ожидаем, что в июне инфляция составит 0,4% м/м и прогнозируем 4,0% г/г к концу июля, что должно привести к повышению ключевой ставки ЦБ РФ на следующем заседании 21 июля", - указывают эксперты в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.