Перспективы изменения ставки ЦБР остаются неоднозначными - Росбанк

Перспективы изменения ключевой ставки Банка России пока остаются неоднозначными, говорится в комментарии аналитиков Росбанка.

"Мы согласны с Банком России, что сохраняются многочисленные риски (в частности, со стороны спроса), которые могут привести к разгону цен в обозримом будущем. Однако не воспринимаем реализацию этих рисков как данность, как и не воспринимаем текущую риторику регулятора в качестве обязательства повышать ключевую ставку. Отталкиваясь от экономически-финансовых данных, мы будем оценивать до первой декады июля, нуждается ли в корректировке наша базовая траектория по ключевой ставке: 7,25% на конец 2023 года и 6,5% на конец 2024 года", - указывают эксперты.

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