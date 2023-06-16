Индекс Hang Seng может подняться до 20300п в ближайшее время - БКС Экспресс

Индекс Hang Seng может подняться до уровня 20300 пунктов в течение недели в случае отсутствия значимых негативных событий, считает эксперт БКС Экспресс Никита Покровский.

"Индекс Гонконгской биржи Hang Seng в пятницу продолжает рост на ожиданиях новых стимулов экономики со стороны властей. Ожидается, что в ближайшее время будут оглашены дополнительные меры по стимулированию экономики. Среди них снижение ключевых ставок, выпуск специальных облигаций на один трлн юаней и отмена ограничений на покупку второго жилья в небольших городах. Хотя рынок в текущий момент воспринимает данное сообщение позитивно, в целом это выглядит как временное решение. Бенчмарк на ожиданиях новых стимулов с ходу начал движение до следующей цели роста в 20300 пунктов. Если не произойдет значимых негативных событий, то, вероятно, она будет достигнута в ближайшую неделю. Далее возможно образование локальной коррекции", - отмечает аналитик в комментарии.

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