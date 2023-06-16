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Рынок акций РФ после позитивного открытия приступил к коррекции, индекс МосБиржи просел ниже 2800п

Москва. 16 июня. Рынок акций РФ после позитивного открытия торгов в пятницу приступил к коррекции вслед за просевшей нефтью; индекс МосБиржи откатился ниже рубежа 2800 пунктов во главе с бумагами "Яндекса".

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2791,03 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1049,69 пункта (-0,4%); цены большинства blue chips на Мосбирже просели в пределах 3%.

Доллар стоит 83,75 рубля (-0,01 рубля).

Подешевели акции "Яндекса" (-3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,7%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-1,6%), бумаги АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1% и -1,2% "префы"), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,8%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,8%), акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,4%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,3% и -0,1% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,3%).

Подорожали акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (+2,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1%), "Аэрофлота" (+0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,1%).

"Аэрофлот" (MOEX: AFLT) ведет переговоры с иностранными лизингодателями о "страховом урегулировании" по 47 находящимся в операционном лизинге самолетам, сообщил глава компании Сергей Александровский. В дальнейшем перевозчик сможет выкупить эти воздушные суда.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) сообщил, что президент РФ Владимир Путин в пятницу выступит на Петербургском международном экономическом форуме, оценит экономическое положение в России и его перспективы. По словам Пескова, выступление Путина ожидается в районе 14:00 МСК.

По оценке руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, рынок акций в пятницу должен сохранить позиции на фоне оптимизма, базой для которого служат поступающие на счета инвесторов дивиденды "ЛУКОЙЛа", а также надежды на продолжение роста в среднесрочной перспективе. Позитивными новостями выступают известия от главы ЦБ РФ о возможном возврате компаний к публикации отчетности по МСФО.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", в пятницу ожидается снижение активности в преддверии выходных. Вместе с тем сохраняется высокая вероятность продолжения восходящей динамики, по крайней мере на коротком горизонте. Позитивным драйвером станет реинвестирование дивидендных выплат "ЛУКОЙЛа", которые уже начали поступать на счета клиентов. На американском рынке день будет спокойным перед длинными выходными, однако растущий тренд может продолжиться.

По оценке ведущего аналитика по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, внешний фон в пятницу слабо позитивный. Азиатские рынки выросли на надеждах, что Китай в скором времени объявит о масштабных мерах поддержки экономики, которая неуверенно восстанавливается после ограничений пандемии. Нефть может завершить неделю в "плюсе" также благодаря китайскому спросу. Рынок акций РФ может попытаться продолжить рост на фоне подорожавшей нефти и ожиданий стимулов в Китае, которые уже провоцируют повышение котировок металлов. Фактором поддержки рынка также остаются поступающие новости с ПМЭФ. Накануне помощник президента РФ Максим Орешкин заявил о непродуктивности повышения налогов в текущей ситуации.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, ориентиром для индекса МосБиржи выступает отметка 2835 пунктов - максимум апреля 2022 года. Среди лидеров роста в конце недели остаются акции "Татнефти" в ожидании решения акционеров по дивидендам (доходность ожидается около 5,5%). Одобрения дивидендов также ждут от акционеров "Совкомфлота" (MOEX: FLOT). Особый интерес в пятницу представляет запланированное в рамках ПМЭФ выступление президента РФ Владимира Путина. При нейтральном геополитическом фоне российский рынок в целом готов идти выше, считает Кожухова.

В США накануне индексы акций выросли на 1,2-1,3%, подъем S&P 500 (+1,2%) и Nasdaq (+1,2%) зафиксирован 6-е торги подряд, причем индикаторы достигли максимумов за 14 месяцев, несмотря на "ястребиные" заявления Федеральной резервной системы (ФРС) и Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Руководство американского ЦБ в среду приняло решение не менять диапазон базовой ставки (5-5,25% годовых), однако сигнализировало о вероятности дальнейшего ее повышения в текущем году для сдерживания роста потребительских цен.

ЕЦБ, как и ожидалось, повысил по итогам заседания в четверг все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов - до максимальных уровней за 22 года. При этом президент банка Кристин Лагард заявила, что ЕЦБ не достиг поставленных целей в борьбе с инфляцией, и ему по-прежнему многое предстоит сделать. По ее словам, центробанк "с большой вероятностью" вновь поднимет ставки в июле.

Розничные продажи в США в мае выросли на 0,3% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли. Эксперты ожидали их снижения в среднем на 0,1%, по данным Trading Economics.

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в этом месяце поднялся до плюс 6,6 пункта с минус 31,8 пункта в мае. Консенсус-прогноз предполагал подъем всего до минус 15,1 пункта.

В то же время объем промпроизводства в США в мае снизился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила ФРС. Это стало неожиданностью для экспертов, которые в среднем предполагали увеличение на 0,1%.

Индекс производственной активности, публикуемый ФРБ Филадельфии, в июне уменьшился до минус 13,7 пункта по сравнению с минус 10,4 пункта месяцем ранее. Аналитики ожидали более сильного падения индикатора, до минус 14 пунктов. Отрицательное значение индекса говорит об ослаблении активности в производственной сфере региона.

В Азии в пятницу также преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,1%, южнокорейский Kospi - на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,9%), "плюсует" Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE растут на 0,3-0,6%) и стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 торгуется на уровне четверга).

Банк Японии оставил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики по итогам завершившегося в пятницу двухдневного заседания. Краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ сохранена на уровне минус 0,1% годовых, целевая доходность десятилетних гособлигаций - около нуля. Также ЦБ оставил неизменным диапазон, в рамках которого может колебаться доходность десятилетних госбумаг - плюс/минус 0,5%.

На нефтяном рынке цены утром в пятницу с началом европейской сессии растеряли рост. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в пятницу составила $75,45 за баррель (-0,3% и +3,4% накануне), июльская цена WTI - $70,37 за баррель (-0,3% и +3% в четверг).

Трейдеров беспокоит вероятность дальнейшего подъема ставок Федеральной резервной системой и Европейским центральным банком, который может негативно сказаться на спросе на топливо.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "ТНС энерго Марий Эл" (MOEX: MISB) (+22,7% и +11,1% "префы"), ПАО "Россети Волга" (MOEX: MRKV) (+7,6%), "префы" банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+6,8%), акции "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+5,2%).

Просели бумаги ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (-6,6% и -9% "префы"), ПАО "Центр международной торговли" (MOEX: WTCM) (-6,5%), ПАО "Липецкая энергосбытовая компания" (MOEX: LPSB) (-6,5%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (-3,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 12,75 млрд рублей (из них 1,51 млрд рублей пришлось на акции "Яндекса", 1,31 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,09 млрд рублей на акции "Газпрома").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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