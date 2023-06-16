SberCIB рекомендует держать акции Транснефти

SberCIB Investment Research рекомендует держать акции "Транснефти", сообщается в материале аналитиков инвестбанка.

"Совет директоров "Транснефти" рекомендовал дивиденды в размере 16665 рублей на акцию за 2022 год. Дивидендная доходность выплаты составит 12%. Размер дивидендов оказался на 45% выше нашей оценки (11567 рублей). Дивидендная политика компании предполагает выплату не менее 50% скорректированной чистой прибыли по МСФО, но фактическая выплата может достичь 65% от ожидаемой нами чистой прибыли компании за 2022 год. "Транснефть" не раскрывала финансовые результаты за 2022 и 2021 годы, но, если наши оценки верны, коэффициент выплаты вырос впервые с момента принятия действующей дивидендной политики в 2017 году, - отмечает эксперт Геннадий Суханов. - Эмитент определенно может позволить себе заплатить более 50% чистой прибыли: основные инвестиционные проекты завершены, чистый долг снижен до нуля, и в ближайшей перспективе крупных инвестиций не планируется, при этом "Транснефть" - это третий по значимости источник дивидендов для государства. Пока неясно, будет ли такой коэффициент постоянным, поскольку компания не комментирует нынешнее решение. Как только ГОСА одобрит выплату дивидендов в конце июня, может появиться больше новостей. Точная дата проведения собрания или закрытия реестра пока не объявлена".

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