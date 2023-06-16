Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне влияния противоречивых факторов

Москва. 16 июня. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Рынок акций США завершил торги в четверг уверенным подъемом, несмотря на "ястребиные" заявления Федеральной резервной системы (ФРС) и Европейского центрального банка (ЕЦБ). Индексы S&P 500 и Nasdaq выросли по итогам шестой сессии подряд и достигли максимумов за четырнадцать месяцев. Dow Jones завершил день на самой высокой отметке с начала текущего года. Руководство американского ЦБ в среду приняло решение не менять диапазон базовой ставки (5-5,25% годовых), однако сигнализировало о вероятности дальнейшего ее повышения в текущем году для сдерживания роста потребительских цен.

ЕЦБ, как и ожидалось, повысил по итогам заседания в четверг все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов - до максимальных уровней за 22 года. При этом президент банка Кристин Лагард заявила, что ЕЦБ не достиг поставленных целей в борьбе с инфляцией, и ему по-прежнему многое предстоит сделать. По ее словам, центробанк "с большой вероятностью" вновь поднимет ставки в июле.

Кроме того, инвесторы оценивали корпоративные новости и большое количество свежей статистики, которая дала неоднозначные указания на состояние экономики страны. Розничные продажи в США в мае выросли на 0,3% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли (эксперты ожидали их снижения в среднем на 0,1%). Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе не изменилось и составило 262 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда. Это максимальный уровень с октября 2021 года. Средний прогноз аналитиков предполагал сокращение до 245-249 тыс.

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в этом месяце поднялся до плюс 6,6 пункта с минус 31,8 пункта в мае. Консенсус-прогноз предполагал подъем всего до минус 15,1 пункта. В то же время объем промышленного производства в США в мае снизился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Это стало неожиданностью для экспертов, которые в среднем предполагали увеличение на 0,1%. Индекс производственной активности, публикуемый ФРБ Филадельфии, в июне уменьшился до минус 13,7 пункта по сравнению с минус 10,4 пункта месяцем ранее. Аналитики ожидали более сильного падения индикатора, до минус 14 пунктов.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона растут, чему способствовал подъем американского рынка акций днем ранее. Значение японского индекса Nikkei 225 по итогам торгов выросло на 0,66%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:27 МСК поднялся на 0,5%, гонконгский Hang Seng - на 1,1%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:22 МСК увеличился на 0,5%. Австралийский S&P/ASX 200 с открытия торгов прибавил 1,1%. Он поднимается уже пятую сессию подряд.

Банк Японии оставил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики по итогам завершившегося в пятницу двухдневного заседания. Краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ сохранена на уровне минус 0,1% годовых, целевая доходность десятилетних гособлигаций - около нуля. Также ЦБ оставил неизменным диапазон, в рамках которого может колебаться доходность десятилетних госбумаг, - плюс/минус 0,5%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться утром в пятницу после существенного скачка днем ранее. Котировки августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составили $75,89 за баррель, что на 0,29% выше цены на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты подорожали на 3,4% - до $75,67 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подросла утром в пятницу на 0,31% и составила $70,84 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов увеличилась на 3% - до $70,62 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 15 июня выросла в 1,5 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 9,907 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,218 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в четверг вырос на 0,05% и составил 110,1 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,08%, поднявшись до 865,3 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ЕвразХолдинг Финанс-002P-01R" (+0,7%), "АФК Система-1Р-09" (+0,6%) и "Транснефть-001P-08" (+0,3%), а в лидерах снижения - облигации "Ростелеком-001P-03R" (MOEX: RTKM) (-0,29%), "Роснефть-001Р-04" (-0,12%) и "Уралкалий ПБО-06-Р" (-0,1%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Газпромбанк (MOEX: GZPR) полностью разместил дополнительный выпуск N2 облигаций серии 001Р-26 объемом 1 млрд рублей. Цена доразмещения составила 101,75% от номинала. Московская биржа 19 мая зарегистрировала допвыпуск и присвоила ему регистрационный номер основного займа. Размещение основного выпуска объемом 5 млрд рублей со сроком обращения 10 лет завершилось в апреле текущего года. Ставка 1-7-го купонов установлена на уровне 10% годовых, объявлена оферта с исполнением в октябре 2026 года.

Международный банк экономического сотрудничества (МБЭС) полностью разместил выпуск 10-летних облигаций с офертой через 3 года серии 002Р-01 объемом 1,7 млрд рублей. Банк установил ставку 1-го купона бондов на уровне 10,75% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте в размере 11,19% годовых. По выпуску предусмотрены квартальные купоны.

ООО "Мосрегионлифт" полностью разместило выпуск 4-летних облигаций серии БО-02 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 15,25% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 29-48-го купонов будет погашаться по 5% от номинала. Кроме того, предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 13-го, 25-го и 38-го купонов.

ООО "ЛайфСтрим" (бренд "Смотрёшка") полностью разместило выпуск 5-летних облигаций серии БО-П02 объемом 500 млн рублей. Компания установила ставку 1-20-го купонов бондов на уровне 13,5% годовых. Эмиссия предусматривает амортизацию: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 17-20-го купонов, купоны квартальные. Заем размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом 10 млрд рублей. В рамках 10-летней программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.

ППК "Российский экологический оператор" (РЭО) полностью разместила выпуск облигаций серии 04-КИ объемом 11,3 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 11% годовых. Срок обращения выпуска - 11,5 года. Предусмотрена амортизация в декабре каждого года. В первый год будет погашено 11,3 млн руб., во второй - 180,8 млн руб., в третий - 474,6 млн руб., в четвертый - 598,9 млн руб., в пятый - 949,1 млн руб., в шестой - 1,017 млрд руб., в седьмой - 1,085 млрд руб., в восьмой - 757,05 млн руб., в девятый - 1,05 млрд руб., в десятый - 1,4 млрд руб., в одиннадцатый - 1,7 млрд руб., в двенадцатый - 2,05 млрд руб.

АО "ЛК "Европлан" установило ставку 11-14-го купонов облигаций серии БО-08 в размере 10,35% годовых. Выпуск объемом 5 млрд рублей был размещен в июле 2018 года. Бумаги имеют 20 полугодовых купонов.

ООО "Городской супермаркет" (операционная компания торговой сети "Азбука вкуса") установило ставку 17-20-го купонов облигаций серии БО-П01 на уровне 11% годовых. Компания разместила 10-летний выпуск объемом 3,5 млрд рублей в июне 2019 года по ставке квартального купона 9,5% годовых.

Банк "ФК Открытие" (MOEX: OPEN) выкупил по оферте 9 млн 663 тыс. 567 облигаций серии БО-П08 по цене 100% от номинала, или 96,6% эмиссии. Банк разместил 5-летний выпуск объемом 10 млрд рублей в июне 2021 года по ставке 7,3% годовых до оферты с исполнением 14 июня 2023 года.