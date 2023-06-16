Рубль стабилен относительно доллара и юаня в ожидании новых стимулов к движению

Москва. 16 июня. Доллар США и юань стабильны на Московской бирже на старте торгов в пятницу, рубль не меняется в ожидании новых драйверов к движению.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 83,7975 руб./$1 (+4,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 16,36 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 1 коп. - до 11,738 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль стабилен в условиях отсутствия ярких сигналов к движению. Мировые рынки капитала чуть подрастают, нефтяные котировки едва заметно снижаются. Глобальная повестка не дает поводов нацвалюте для активного движения в ту или иную сторону.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $75,47 за баррель, что на 0,25% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена июльских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $70,44 за баррель, что на 0,2% ниже относительно итогового значения предыдущей сессии.

Рынок акций США завершил торги в четверг уверенным подъемом, несмотря на "ястребиные" заявления Федеральной резервной системы (ФРС) и Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Индексы S&P 500 и Nasdaq выросли по итогам шестой сессии подряд и достигли максимумов за четырнадцать месяцев. Dow Jones завершил день на самой высокой отметке с начала текущего года, отмечает MarketWatch.

Руководство американского ЦБ в среду приняло решение не менять диапазон базовой ставки (5-5,25% годовых), однако сигнализировало о вероятности дальнейшего ее повышения в текущем году для сдерживания роста потребительских цен.

ЕЦБ, как и ожидалось, повысил по итогам заседания в четверг все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов - до максимальных уровней за 22 года. При этом президент банка Кристин Лагард заявила, что ЕЦБ не достиг поставленных целей в борьбе с инфляцией, и ему по-прежнему многое предстоит сделать. По ее словам, центробанк "с большой вероятностью" вновь поднимет ставки в июле.

Кроме того, инвесторы оценивали корпоративные новости и большое количество свежей статистики, которая дала неоднозначные указания на состояние экономики страны.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в пятницу в основном растут. Японский Nikkei 225 колеблется около нуля, теряя 0,01%, китайский CSI300 растет на 0,44%, гонконгский Hang Seng - на 0,71%, южнокорейский Kospi - на 0,43%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,75%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,14%.