ПСБ сохраняет прогнозную стоимость бумаг АФК "Система" на уровне 20,6 руб

Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет прогнозную стоимость бумаг АФК "Система" на уровне 20,6 рубля за штуку, сообщается в материале аналитиков.

"На 7% выросла выручка эмитента в первом квартале по сравнению с прошлым годом, 37% составила рентабельность скорректированной OIBDA, скорректированная OIBDA увеличилась на 12,9%. Результаты оказались лучше консенсуса, но в целом они и ожидались сильными. Позитивно смотрим на бумаги АФК "Система", считая, что она выигрывает за счет высокой диверсификации бизнеса. Основными драйверами в моменте нам видятся ее "дочки" - Ozon и "МТС", - указывают эксперты банка.

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