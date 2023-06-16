Сантимент рынка акций РФ в целом остается позитивным - БКС Экспресс

Эффект пятницы может оказать сдерживающий эффект и даже привести к умеренной коррекции на российском рынке акций, при этом сантимент остается позитивным, сообщается в обзоре эксперта БКС Экспресс Игоря Галактионова.

"Индекс Мосбиржи вплотную подошел к целям в районе 2810-2840 пунктов. Эффект пятницы может оказать сдерживающий эффект и даже привести к умеренной коррекции. При этом сантимент остается позитивным, что должно удержать инструмент от существенной просадки и может даже привести к обновлению максимумов внутри сессии, - указывает аналитик. - Глава ЦБ Э. Набиуллина на полях ПМЭФ выразила надежду, что с 1 июля российские компании вернутся к публикации отчетности в нормальном режиме, заменив возможность полного отказа от раскрытия информации отдельными санкционными изъятиями. Публикация отчетов может стать важным позитивным драйвером для российского рынка. Помимо долгосрочного, эффект может быть и краткосрочный: сильные результаты 2022 года могут укрепить оптимизм инвесторов и стимулировать новые волны покупок по отдельным акциям и целым секторам. В условиях постепенного исчерпания дивидендного фактора новый катализатор мог бы поддержать восходящий тренд в акциях".

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