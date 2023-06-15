Цены евробондов РФ продемонстрировали в четверг смешанную динамику, несмотря на рост UST

Москва. 15 июня. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на умеренный рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries), позитивно отреагировавших на итоги очередного заседания ФРС. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день всего на 2 базисных пункта - до 63,67% от номинала (их доходность выросла на 1 базисный пункт и составила 9,91% годовых). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел на 23 базисных пункта - до 42,99% от номинала (его доходность выросла на 8 базисных пунктов и составила 13,07% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2042 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 68,67% от номинала (доходность выросла на 1 базисный пункт - до 8,92% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 5 базисных пунктов).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене за день на 7 базисных пунктов - до 45,42% от номинала (их доходность выросла на 21 базисный пункт и составила 34,9% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подорожали на 11 базисных пунктов - до 43,46% от номинала (доходность выросла на 1 базисный пункт и составила 28,99% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году прибавили в цене 7 базисных пунктов, подорожав до 41,58% от номинала (их доходность выросла также на 1 базисный пункт, составив 22,76% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году подорожал на 107 базисных пунктов - до 89,7% от номинала (его доходность снизилась на 323 базисных пункта и составила 48,05% годовых). Вместе с тем стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась за день на 2,5 базисного пункта, составив 65,87% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 15 июня была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries демонстрируют в четверг умеренный рост второй день подряд, отыгрывая итоги июньского заседания ФРС США.

Руководство американского ЦБ 14 июня приняло решение не менять диапазон базовой ставки (5-5,25% годовых), однако сигнализировало о вероятности дальнейшего ее повышения в текущем году для сдерживания роста потребительских цен. Практически все руководители Федрезерва считают дальнейший подъем ставок обоснованным, заявил глава ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции после заседания. Пауза в подъеме ставки позволит Федрезерву оценить дополнительные данные и влияние денежно-кредитной политики на экономику страны. При этом он отметил, что инфляционное давление в США продолжает оставаться высоким.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов по итогам заседания в четверг - до максимальных уровней за 22 года. Базовая процентная ставка по кредитам была увеличена до 4% годовых, ставка по депозитам - до 3,5%, ставка по маржинальным кредитам - до 4,25% годовых. Решение совпало с прогнозами аналитиков и участников рынка. При этом президент банка Кристин Лагард заявила, что ЕЦБ не достиг поставленных целей в борьбе с инфляцией, и ему по-прежнему многое предстоит сделать. По ее словам, Центробанк нацелен на своевременное достижение целевого показателя инфляции, и "с большой вероятностью" вновь поднимет ставки в июле. "Мы не думаем о паузе в цикле ужесточения политики", - отметила она.

Розничные продажи в США в мае выросли на 0,3% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли в четверг. Эксперты в среднем ожидали их снижения на 0,1%. Вместе с тем объем промышленного производства в США в мае снизился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила ФРС. Это стало неожиданностью для экспертов, которые в среднем предполагали увеличение на 0,1%.

Индекс производственной активности, публикуемый ФРБ Филадельфии, в июне уменьшился до минус 13,7 пункта по сравнению с минус 10,4 пункта месяцем ранее. Аналитики ожидали более сильного падения индикатора, до минус 14 пунктов. Отрицательное значение индекса говорит об ослаблении активности в производственной сфере региона, положительное - об усилении. В то же время индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в этом месяце вырос до плюс 6,6 пункта с минус 31,8 пункта в мае. Консенсус-прогноз предполагал подъем всего до минус 15,1 пункта.