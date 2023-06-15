Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Edison International с целевой ценой $82 на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста 20% без учета дивидендов, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Edison открывает перед инвесторами возможность относительно дешевой покупки акций одного из наиболее "зеленых" игроков коммунального сектора США, - отмечает аналитик Александр Ковалев. - Расположение в Калифорнии делает холдинг бенефициаром агрессивных планов штата по декарбонизации, а также крайне благоприятного тарифного регулирования, что дополняется высокой относительно сектора дивидендной доходностью".

Edison International - калифорнийский электроэнергетический холдинг. Главным филиалом компании является Southern California Edison, преимущественно занимающийся распределением и сбытом э/э на территории около 130 тыс. км2 в Южной Калифорнии. Компания обслуживает около 5 млн потребителей.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.