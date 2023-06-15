ЕЦБ, скорее всего, продолжит повышение ключевой ставки в июле - Freedom Finance Global

ЕЦБ, скорее всего, продолжит повышение ключевой ставки в июле, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Европейский центробанк ожидаемо поднял ключевую ставку на 0,25 п.п., ее базовый уровень тем самым достиг 4%. При этом инфляция потребительских цен в еврозоне в мае замедлилась до минимума с февраля 2022 года на уровне 6,1%. Глава ЕЦБ Кристин Лагард на пресс-конференции по итогам июньского заседания анонсировала план продолжения ужесточения монетарных условий до приближения инфляции к таргету 2%. Прогноз Центробанка на 2023 год предполагает показатель на уровне 5,3%. Таким образом, в июле практически гарантированно ставка вновь будет поднята на 25 базисных пунктов, а на каком уровне европейский регулятор готов остановить этот процесс, пока неясно", - пишет эксперт.

По мнению Мильчаковой, ЕЦБ не стал механически следовать за ФРС, которая 14 июня взяла паузу в повышении процентных ставок, намекнув что продлится эта пауза недолго. Стратегия ЕЦБ на продолжение повышения процентных ставок пока не принесла ожидаемого эффекта в замедлении инфляции до 5,3%, зато высокие процентные ставки ЕЦБ стали одним из основных факторов технической рецессии в Германии и всей еврозоне.

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