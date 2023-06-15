"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Advanced Micro Devices с целью $140

"Финам" открыл торговую идею "покупать Advanced Micro Devices с целью $140 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,2%, стоп-приказ: $122, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Крупные игроки, такие как Amazon, рассматривают возможность использования новых чипов с искусственным интеллектом от AMD. Запуск чипов запланирован на конец 2023 года. Публикация таких новостей, по мнению аналитиков, становится драйвером роста для акций компании в среднесрочной перспективе.

"С технической точки зрения цена акции торгуется в среднесрочном восходящем канале. Идея на рост бумаги с целью $140. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $122 риск на портфель составит 0,28%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,60", - указывают эксперты "Финама".

Advanced Micro Devices - американский производитель интегральной микросхемной электроники.

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