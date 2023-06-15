"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций PG&E

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "держать" для акций поставщика услуг электро- и газоснабжения PG&E Corp., сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Компания с сентября 2017 года не объявляла дивидендов, и, на наш взгляд, по этой причине она менее привлекательна для инвесторов в секторе энергетики, которым часто важен доход, - отмечают аналитики. - PG&E недавно объявила о прибыли за 1К23 в размере $615 млн, или $0,29/акц., против $639 млн, или $0,30/акц. в 1К22. Мы подтверждаем свою оценку базовой EPS в размере $1,20 в 2023 году и повышаем оценку на 2024 год с $1,30 до $1,35".

Эксперты также напоминают, что компания планировала до 2025 года закрыть атомную станцию Diablo Canyon, менеджмент сообщал, что у компании нет возможности ее содержать. Однако недавно компания подала заявку на продление лицензии и федеральную помощь, с тем чтобы продолжить эксплуатацию.

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