"Финам" сохраняет нейтральный взгляд на ближайшие перспективы акций Системы

"Финам" сохраняет нейтральный взгляд на ближайшие перспективы акций АФК "Система", отмечается в комментарии аналитика инвесткомпании Ксении Лапшиной.

"По результатам I квартала 2023 года совокупная выручка АФК "Система" увеличилась на 7% г/г и составила 221,1 млрд руб., превысив консенсус-прогноз "Интерфакса" 220,8 млрд руб., - указывает эксперт. - Чистая прибыль в доле АФК составила 16,5 млрд руб. В целом, отчетность АФК вышла на уровне наших ожиданий. С начала этого года динамика акций холдинга близка к динамике широкого российского рынка и индекса Мосбиржи. Доходность YTD более 30%. На фоне благоприятной конъюнктуры на российском рынке акции торгуются на годовых максимумах, как и индекс. Мы сохраняем рейтинг по акциям "на уровне рынка", наш взгляд на бумаги на ближайшую перспективу нейтральный".

Также аналитик напоминает, что в этом году совет директоров рекомендовал выплатить годовые дивиденды за 2022 год в размере 0,41 руб. на акцию, суммарно порядка 4 млрд руб. Дивидендная доходность составляет около 2,4% в текущих ценах.

"При текущем раскладе акции АФК не особо интересны "охотникам за дивидендами" и не входят в дивидендные стратегии у российских брокеров, поскольку на российском рынке есть компании с более высокой дивидендной доходность, - подчеркивает Лапшина. - В то же время, сам факт возврата компании к дивидендным выплатам в этом году после отсутствия выплат в прошлом году является позитивным сигналом. Действующая дивидендная политика компании в этом году заканчивается. Если долговая нагрузка позволит, то новая политика может быть интереснее для инвесторов".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.