"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил целевую цену акций Xinyi Glass до HKD 16 за штуку, что соответствует потенциалу роста 25% от текущих уровней, говорится в обзоре инвесткомпании.

Рекомендация при этом сохранена на уровне "покупать".

Снижение целевой цены акций одного из ведущих в мире производителей стекла связано с учетом сложностей с финансированием в строительстве недвижимости.

"Менеджмент компании отметил, что в марте-апреле с восстановлением спроса и на фоне пополнения запасов сбытовиков резко снизились запасы производителей, - отмечают аналитики. - Это привело к повышению цен в отрасли более чем на CNY 400/т. Компания оптимистично оценивает долгосрочный спрос и ожидает, что он будет стабильным с учетом больших площадей в строительстве. Xinyi также прогнозирует рост потребления стекла на единицу общей площади с учетом большего коэффициента остекления и повышение цен на стеклопакеты и двойные стеклопакеты. Менеджмент Xinyi Glass заявлял, что около 10% мощностей еще не задействованы".

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