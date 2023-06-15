"БКС МИ" повысил целевую цену акций Darden Restaurants до $187

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысили целевую цену акций Darden Restaurants со $182 до $187 за штуку, сохранив рекомендацию на уровне "покупать", сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Прибыль компании за финансовый 3К23 оказалась выше ожиданий, текущий ориентир выручки на финансовый 2023 год - $10,45-10,5 млрд, прибыли - $7,8-8/акц., - отмечают эксперты. - Компания выигрывает от инициатив по расширению опций заказов навынос и доставки, а также упрощения меню. Darden Restaurants также может вновь удивить рынок неожиданно высоким размером прибыли. Darden Restaurants планирует в финансовом 2023 году открыть 55 ресторанов и вложить $550-575 млн в инвестпроекты".

Аналитики сохраняют оценку прибыли на финансовый 2023 год в размере $8,88 и повышают прогноз на финансовый 2024 год до $9,72 с $9,70. По их оценке, у компании есть потенциал улучшения сопоставимых продаж и роста прибыли, поэтому акции кажутся экспертам "БКС МИ" недооцененными.

Darden Restaurants - американская сеть мультибрендовых ресторанов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.