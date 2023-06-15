Инвестбанк Синара подтверждает рейтинг акций AMD на уровне "держать"

"Инвестиционный банк Синара" подтверждает долгосрочный рейтинг акций Advanced Micro Devices (AMD) на уровне "держать", сообщается в обзоре банка.

"Advanced Micro Devices на днях представила последние решения в области обработки данных. Среди них - новый процессор MI300X, созданный для работы с технологиями искусственного интеллекта. Новый чип на базе графического процессора - серверный ускоритель для работы с генеративным ИИ - обеспечивает компании конкурентные преимущества", - отмечают аналитики Сергей Вахрамеев и Георгий Горбунов.

Генеральный директор компании Лиза Су заявила, что производство процессоров начнется только в 4К23, а значит, объемные поставки могут начаться не раньше середины 2024 года, подчеркивают эксперты. Они ожидают, что продажи AMD в сегменте дата-центров вырастут на 11% за весь год, при этом аналитики, опрошенные FactSet, прогнозируют 91%-ное увеличение продаж Nvidia.

"AMD, как и Nvidia, занимает лидирующее положение на рынке графических процессоров. Рост котировок почти вдвое с начала года уже отражает ожидания инвесторов относительно участия AMD в гонке за лидерство в создании новых процессоров, используемых для работы с искусственным интеллектом. Соответственно, долгосрочно мы сохраняем рейтинг "держать" по бумагам компании", - резюмируют аналитики банка.

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