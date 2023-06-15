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15 июня 2023 года 15:36

Рубль днем уверенно укрепляется к доллару и евро при подготовке к налоговым платежам месяца

Москва. 15 июня. Доллар США и евро активно дешевеют на Московской бирже в четверг днем, рубль растет к бивалютной корзине в рамках подготовки к налоговым платежам месяца.

Курс доллара США составил 83,65 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 51,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 90,6 руб./EUR1, подешевев на 74,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 61,96 копейки - до 86,78 руб. Курс китайского юаня опустился на 7,5 копейки - до 11,67 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно укрепляется в основных валютных парах в ходе дневных торгов в четверг. Поддержку рублю оказывает спрос на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров в рамках подготовки к налоговым платежам июня, а также словесные интервенции от представителей российских финансовых властей, сделанные в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Минфин РФ не видит серьезных проблем с доходами федерального бюджета, рассчитывает выполнить план как по нефтегазовым, так и по ненефтегазовым доходам, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Доходы поступают, ничего критичного нет. Мы планируем войти в план по доходам нефтегазовым и ненефтегазовым", - сказал он, выступая на сессии в рамках ПМЭФ.

Также говоря о планах в отношении доходов бюджета, министр отметил, что планируется и дальше предпринимать шаги по справедливому налогообложению природной и экономической ренты. "С точки зрения доходов уже приняли в этом году шаги и дальше, наверное, будем двигаться в этом направлении - справедливое обложение природной ренты. Приняли решение по более справедливому счету НДПИ на нефть, (. . .) приняли налог на сверхдоходы в правительстве ", - сказал он.

При этом министр отметил, что увеличивать дефицит - "это как масло в огонь подкидывать, когда экономика растет, мы еще бюджетные стимулы будем заливать дополнительно". Это приведет, по его словам, к разгону инфляции, росту ставок. "Это нельзя допустить", - сказал он.

ЦБ РФ готов смягчить валютные ограничения, которые мешают внешнеэкономической деятельности компаний, но зеркальные меры сохранит, заявила журналистам глава Банка России Эльвира Набиуллина в кулуарах ПМЭФ.

"Мы уже достаточно ослабили (валютные ограничения - ИФ), у нас остались в основном ответные меры. Мы, кстати, ослабили валютные ограничения даже больше, чем то, что было до 2022 года. Например, отменили обязательность репатриации валютной выручки. Надо смотреть, о чем идет речь. Мы в принципе с бизнесом ведем такую работу на площадке администрации президента, в том числе обсуждаем предложения бизнеса по мерам валютного контроля, которые мешают их ВЭД. Наша позиция заключается в том, что нужно те меры, которые мешают, отменять, а оставлять только зеркальные меры и те, которые связаны с наличными", - сказала она.

Отвечая на вопрос о возможности снятия ограничений на вывоз наличной валюты юрлицами в рамках внешнеэкономической деятельности, Набиуллина заявила, что ЦБ на это вряд ли согласится. "У нас проблема в том, чтобы нам в страну наличные поставляли", - пояснила она.

Произошедшее в 2023 году ослабление курса рубля может частично отразиться в инфляции 2024 года, но основной эффект наблюдается в первые месяцы, также сообщила Эльвира Набиуллина. "Затронет ли это 2024 год? Скорее всего, да, частичный перенос может быть, но основной перенос обычно в первые месяцы - здесь он может быть более растянутый", - сказала Набиуллина. Полноценно эффект переноса ослабления рубля в цены ЦБ планирует оценить в 2024 году. "Мы будем делать в целом в рамках нашего прогноза в следующем году. Срок переноса в цены может быть длиннее, чем был раньше", - отметила председатель ЦБ.

Она подчеркнула, что в условиях действия ограничений на движение капитала курс рубля в большей степени определяется состоянием торгового баланса. "Цены экспортных товаров наших снизились какое-то время назад, а импорт активно восстановился, более активно, чем мы ожидали. Это означает, что сужается текущий счет и это влияет на движение курса", - пояснила Набиуллина.

ЦБ оценит срок и масштабы влияния динамики курса на цены. "Мы его (перенос - прим. ИФ) будем мониторить и учитывать это при принятии решения по ключевой ставке. Ослабление курса само по себе является проинфляционным фактором, мы всегда это учитываем", - отметила глава ЦБ.

Банк России прогнозирует инфляцию в России по итогам 2023 года на уровне 4,5-6,5%, ее возвращение к цели в 4% в 2024 году.

"Российская валюта сегодня укрепилась по отношению к доллару США. Рубль опустился ниже отметки 84 за доллар. Тем не менее, давление на рубль сохраняется из-за возможного высокого спроса на валюту со стороны иностранных компаний, уходящих из России, и восстановления импорта, а также повышенных госрасходов. В конце месяца поддержку рублю окажет налоговой период. По традиции экспортеры будут реализовывать часть валютной выручки на валютном рынке", - отмечает аналитик УК "Первая" Иван Капустянский.

"Ситуация на российском валютном рынке прежняя: превалирует негатив - и на его фоне рубль ослабевает. Напомним основные факторы, влияющие на ослабление рубля. 1. Ухудшение торгового баланса из-за сокращения экспорта и увеличения импорта. Счет текущих операций в мае составил $2,3 млрд, по сравнению с апрельским показателем $5,6 млрд. 2. Наблюдается тенденция к аккумулированию валютной выручки компаниями на банковских счетах в дружественных юрисдикциях под предлогом оплаты импорта. 3. Сохраняется отток частного капитала и исход западных компаний из РФ. Возможно, при более активной продаже экспортерами валютной выручки курс валютной пары "доллар-рубль" может скорректироваться до 80-81 руб./$1, но предпосылок для более глубокой коррекции мы не видим", - полагает аналитик КАЦ "Финам" Максим Пухов.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) проводит очередное заседание в четверг, по итогам которого, как ожидается, вновь поднимет ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.).

В настоящее время базовая ставка по кредитам составляет 3,75% годовых, ставка по депозитам - 3,25%, ставка по маржинальным кредитам - 4%.

Большинство экспертов, опрошенных Bloomberg, полагают, что ставки будут подняты еще на 25 б.п. в июле, после чего ЕЦБ будет удерживать их на достигнутых уровнях до тех пор, пока не добьется существенного и устойчивого замедления инфляции в еврозоне.

Лишь 7 из 42 респондентов агентства ожидают подъема ставок еще на 25 б.п. европейским центробанком в сентябре.

Инфляция в еврозоне в мае замедлилась до минимальных с февраля 2022 года 6,1% в годовом выражении по сравнению с 7% в апреле, однако по-прежнему остается существенно выше целевого показателя ЕЦБ в 2%.

Рост потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) сократился до 5,3% в годовом выражении с 5,6% в апреле.

Президент ЕЦБ Кристин Лагард ранее в этом месяце заявила, что по-прежнему не видит достаточных свидетельств ослабления базовой инфляции, и пообещала дальнейший подъем ключевых ставок.

Итоги заседания ЕЦБ будут подведены в четверг в 15:15 МСК. Пресс-конференция Лагард начнется в 15:45 МСК.

Руководство Федеральной резервной системы (ФРС) США накануне приняло решение не менять диапазон базовой ставки (5-5,25% годовых), однако сигнализировало о вероятности дальнейшего ее повышения в текущем году для сдерживания роста потребительских цен.

Инфляционное давление в США продолжает оставаться высоким, заявил глава ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам заседания. Пауза в подъеме ставки позволит Федрезерву оценить дополнительные данные и влияние денежно-кредитной политики на экономику страны. При этом практически все члены Федерального комитета по операциям на открытых рынках (FOMC) считают дальнейший подъем ставок обоснованным, отметил глава ЦБ.

Исходя из котировок фьючерсов на размер ставки, трейдеры в настоящее время оценивают более чем в 71% вероятность ее подъема по итогам заседания в июле, согласно данным CME FedWatch.

Медианные прогнозы руководителей ФРС, которые были опубликованы в среду, предполагают, что ставка составит 5,6% к концу 2023 года и 4,6% к концу 2024 года. В марте ожидались более низкие уровни - 5,1% и 4,3% соответственно.

Цены на нефть растут днем в четверг после снижения процентной ставки центральным банком Китая для поддержки экономики.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК составляет $73,92 за баррель, что на 0,96% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на 0,94%, до $68,91 за баррель.

Народный банк Китая в четверг понизил ставку по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF) до 2,65% с 2,75%. Ставка уменьшена впервые с августа прошлого года.

Политика ЦБ заставила рынки пересмотреть оценку перспектив спроса со стороны второго по величине импортера нефти в мире, указывает Trading Economics.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно повысились в четверг относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок увеличились на 2 базисных пункта (б.п.) - до 7,51% и 7,68% годовых. Ставка на срок 1 месяц выросла на 3 б.п. - до 7,9% годовых, ставка на срок 3 месяца поднялась на 1 б.п. - до 8,34% годовых, ставка на срок 6 месяцев осталась на прежнем уровне - 8,51% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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