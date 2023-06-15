Курс рубля может протестировать уровень 85-85,1 руб./$1 на текущей неделе - "Финам"

Курс рубля может протестировать уровень 85-85,1 руб./$1 на текущей неделе, полагает аналитик "Финама" Максим Пухов.

Ситуация на российском валютном рынке прежняя: превалирует негатив, и на его фоне рубль ослабевает, пишет эксперт. На взгляд Пухова, следующие факторы влияют на ослабление рубля:

- Ухудшение торгового баланса из-за сокращения экспорта и увеличения импорта. Счет текущих операций в мае составил $ 2,3 млрд, по сравнению с апрельским показателем $ 5,6 млрд.

- Наблюдается тенденция к аккумулированию валютной выручки компаниями на банковских счетах в дружественных юрисдикциях под предлогом оплаты импорта.

-продолжается отток частного капитала и исход западных компаний из РФ.

"Возможно, при более активной продаже экспортерами валютной выручки курс валютной пары "доллар - рубль" может скорректироваться до 80-81 руб./$1, но предпосылок для более глубокой коррекции мы не видим, - отмечает эксперт. - С точки зрения технического анализа текущий растущий тренд в паре "доллар - рубль" достаточно сильный и пока не показывает никаких предпосылок к завершению. На инвестиционном горизонте этой недели достаточно вероятно продолжение текущей тенденции и повторное тестирование уровней 85-85,1 руб./$1".

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