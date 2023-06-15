"КИТ Финанс Брокер" сохраняет целевой ориентир по обыкновенным акциям Сбербанка на уровне 270 руб. за штуку, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Сбер опубликовал финансовые результаты за 5 месяцев 2023 года по РСБУ. Банк заработал 589 млрд руб. и в мае 118,1 млрд руб., тем самым сохраняя траекторию прибыльности выше 100 млрд руб. в месяц. При этом нужно отметить, что рост прибыли идёт за счёт качественных показателей. Чистый процентный доход увеличился за январь-май 2023 года на 89% год к году, чистый комиссионный доход на 30%. Расходы на резервы сократились на 80% и составили всего 38 млрд руб. Сильные результаты позволили сохранить достаточность капитала на высоком уровне в 13,5%, даже с учетом рекордных дивидендов в размере 565 млрд руб., выплаченных в 2023 году. В связи с вышеперечисленным, мы сохраняем целевой ориентир 270 руб. по обыкновенным акциям Сбера", - отмечают аналитики инвесткомпании.

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