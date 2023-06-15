"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать "префы" Сургутнефтегаза

"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать привилегированные акции "Сургутнефтегаза" в ожидании положительной переоценки многомиллиардных депозитов компании на фоне девальвации рубля, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Сургутнефтегаз" опубликовал финансовую отчётность за 2022 год по РСБУ. Выручка компании увеличилась на 23,6% по сравнению с предыдущим годом - до 2,33 трлн руб. Чистая прибыль по итогам 2022 года составила 60,7 млрд руб. по сравнению с предыдущим годом в размере 513,2 млрд руб. Падение прибыли ожидаемо, это связано с курсовыми разницами, расходами на валютно-обменные операции и обесцениваем активов. Таким образом, стоимость ликвидных денежных средств "Сургутнефтегаза" на конец 2022 года составила 4,29 трлн руб. В связи с этим, можно сделать вывод, что "Сургутнефтегаз" сохранил свою "миллиардную кубышку". Поэтому на фоне девальвации рубля, считаем целесообразным покупать привилегированные акции в ожидании положительной переоценки многомиллиардных депозитов. Ближайший целевой ориентир - 40 руб.", - пишут аналитики инвесткомпании.

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