SberCIB обновил топ наиболее привлекательных в настоящее время акций компаний РФ

SberCIB Investment Research внес изменения в топ акций российских компаний, наиболее привлекательных для инвестирования в настоящее время, сообщается в материале инвестбанка. Аналитики исключили из списка акции "Совкомфлота" и "МТС", добавив бумаги "Роснефти".

Таким образом, в состав вошли "Роснефть", "Интер РАО", "Татнефть", "Московская биржа", "Самолет" и "ЛУКОЙЛ".

"Драйвером роста рынка акций остаются дивидендные выплаты российских компаний и их реинвестирование со стороны инвесторов. Мы полагаем, что этот фактор продолжит оказывать поддержку российскому рынку акций до конца июля", - прогнозируют аналитики.

Эксперты SberCIB позитивно оценивают фундаментальный профиль "Совкомфлота", однако решили исключить бумаги из подборки после такого стремительного роста. "МТС" теперь теперь вне подборки после достижения целевой цены. С момента добавления в подборку акций МТС в конце марта 2022 года они выросли в цене на 60,7%.

"Добавляем "Роснефть" после повышения оценок. Это единственная компания в секторе, которая может сохранить относительно высокую прибыль в 2023 году. В этом году компания больше других выигрывает от продажи нефти ВСТО по более высокой цене. Если "Роснефть" не будет списывать активы в этом году, то сможет увеличить дивиденды на акцию", - пишут аналитики SberCIB.

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