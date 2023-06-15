"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Microsoft

Аналитики "БКС мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждают рекомендацию "держать" для акций крупнейшего разработчика ПО Microsoft Corp. с целевой ценой $314 за штуку на горизонте года, сообщается на портале БКС Экспресс.

"Подтверждаем рекомендацию "держать" на фоне высокой оценки. Отметим, что компания остается "золотым стандартом" в индустрии как с точки зрения финансовых показателей - двухзначный рост бизнеса при выручке свыше $200 млрд и рентабельности денежного потока выше 30%, - так и с точки зрения технологических инноваций в продуктовой линейке", - пишут эксперты.

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