SberCIB обновил топ дивидендных российских акций

SberCIB Investment Research обновил топ дивидендных российских акций, удалив "Транснефть" с "МТС" и включив в него бумаги "Роснефти", сообщается в материале инвестбанка.

Таким образом, в текущий состав вошли "ЛУКОЙЛ", "Роснефть", "Совкомфлот" и "Татнефть".

"Компании выплачивают дивиденды за 2022 год, и это способствует росту котировок акций российских компаний. В апреле-июле совокупный объем дивидендных выплат компаниями из индекса Мосбиржи может составить около 1,6 трлн руб. Большая часть уже выплачена, однако некоторые компании будут закрывать реестры только в июле, и это должно оказать поддержку российскому рынку акций до конца июля", - пишут аналитики.

"МТС" теперь вне подборки после достижения целевой цены. Привилегированные акции "Транснефти" также достигли целевой цены на фоне объявления рекордных дивидендов за 2022 год и теперь покидают подборку. С момента добавления в подборку привилегированных акций "Транснефти" в конце октября 2022 года они выросли в цене на 64,5%, отмечают эксперты инвестбанка.

"Добавляем "Роснефть", ожидая двузначной дивидендной доходности, - пишут аналитики. - "Роснефть" - это единственная компания в секторе, которая может сохранить относительно высокую прибыль в 2023 году. Если компания не будет списывать активы в нынешнем году, то сможет увеличить дивиденды на акцию".

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