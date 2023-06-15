"КИТ Финанс Брокер" сохраняет прогнозную цену бумаг Ozon на уровне 2000 руб. за расписку, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Ozon выходит на новые рынки - в июне планирует выйти на рынок Киргизии, а осенью этого года в Армению, - пишут аналитики. - Более того, компания обновила прогноз по GMV на 2023 год: ожидает роста не менее 70% - об этом сообщил финансовый директор Ozon. На фоне этого акции во вторник из отрицательной зоны вышли в плюс 3,5%.Также директор по связям с инвесторами Ozon Мария Бераснева в ходе конференции компании Come On Forum сообщила, что Ozon останется публичной компанией и продолжит листинг на Московской бирже. Мы сохраняем целевой ориентир по распискам - 2000 руб. за штуку".

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