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15 июня 2023 года 12:34

Акции Норникеля привлекательны для покупки - "БКС МИ"

Акции "Норильского никеля" привлекательны для покупки на текущих уровнях - они обладают одним из лучших нереализованных потенциалов роста на рынке: более 46% без учета дивиденда, говорится в комментарии "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").

Аналитик Валерий Емельянов отмечает ряд факторов в пользу покупки бумаг компании:

- Ключевые для "Норникеля" металлы больше не давят на цену акций.

- "Норникель" слишком долго разочаровывал инвесторов и в итоге сейчас торгуется очень дешево даже по меркам своей недорогой индустрии, полагает аналитик. Сейчас компания стоит менее 2 размеров годовой выручки при долге чуть больше одного размера доналоговой прибыли (EBITDA). Это дешевле зарубежных аналогов, даже тех, что торгуют в основном сплавами с железом.

- Несмотря на текущее отставание акций "Норникеля" от рынка, они стабильно входят в топ-10 самых торгуемых и топ-5 самых популярных фишек среди розничных инвесторов, отмечает Емельянов. Народный спрос не дает ему падать слишком сильно. Из-за гигантских размеров бизнеса "Норникель" остается главным металлургом во всех биржевых индексах и одной из самых покупаемых голубых фишек России.

- Особое положение на рынке (фактический контроль над стратегическими металлами в северном полушарии планеты) позволяет выжимать максимум из той цены палладия, никеля и меди, которая складывается на мировом рынке. Маржа по чистой прибыли - более 30%, по EBITDA - выше 50%. Рентабельность собственного капитала (ROE) около 80% и доходила до 160-170% в отдельные годы. Такие цифры обычно можно увидеть только в IT-секторе, указывает эксперт.

- "Норникель" пока отстает от зарубежных аналогов, растущих с начала июня на 12-16%, но это отставание, по мнению стратеги инвесткомпании, вряд ли продержится долго. В его пользу также играет слабеющий рубль: выручка "Норникеля" формируется в твердых валютах.

"Текущая оценка БКС методом дисконтированных денежных потоков дает целевую цену акции через год (через 12 месяцев) около 22000 руб. Это один из лучших нереализованных потенциалов роста на рынке: более 46% без учета дивиденда", - резюмирует Емельянов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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