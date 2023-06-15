Размещения ОФЗ позволяют Минфину решать проблему дефицита бюджета - Freedom Finance Global

Размещения ОФЗ позволяют Минфину решать проблему дефицита бюджета, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова.

Так как в России усиливаются проинфляционные риски, ЦБ не исключает повышения ставки по итогам июльского заседания. Это стало драйвером роста для доходности ОФЗ и обеспечило им высокий спрос на аукционе в среду, пишет эксперт. Особенно повышается спрос на госбонды с плавающей ставкой купона, а у ОФЗ-ПД увеличивается доходность. Чернов допускает, что в связи с вероятным ужесточением монетарных условий выпущенные до следующего заседания регулятора гособлигации также будут полностью выкуплены.

"Первоочередная задача Минфина - наполнение федерального бюджета, а в данном случае - устранение его дефицита, - пишет аналитик. - Для достижения этих целей министерство продает юани из ФНБ и занимает средства на внутреннем рынка. На прошедшем аукционе ведомству удалось привлечь 106,6 млрд руб. В июне, по подсчетам ведомства, бюджет РФ может недополучить 44 млрд руб. нефтегазовых доходов. Размещения ОФЗ выкупаются за счет их высокой доходности и надежности, что позволяет решать проблему дефицита бюджета".

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