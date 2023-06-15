Инвестбанк Синара подтверждает позитивную оценку акций Системы

"Инвестиционный банк Синара" подтверждает позитивную оценку акций АФК "Система", сообщается в комментарии банка.

"АФК "Система" отчиталась за 1К23 по МСФО, сообщив о неплохой выручке и росте OIBDA, - отмечает аналитик Константин Белов. Общая выручка увеличилась на 7% г/г до 221 млрд руб., на уровне наших прогнозов и ожиданий рынка. Скорректированная OIBDA выросла на 13% г/г до 82 млрд руб., превзойдя наши ожидания и консенсус-прогноз на 3% и 8% соответственно, что предполагает рентабельность по OIBDA в 36,6%. Чистая прибыль достигла 16,5 млрд руб.".

Финансовые результаты АФК "Система" за 1К23, в том числе выручка, по мнению эксперта, не преподнесли сюрприза, поскольку ключевые дочерние компании холдинга уже раскрыли квартальные результаты. Опережение прогноза по OIBDA, скорее всего, связано с разовой неденежной прибылью от приобретения отелей у группы Wenaas, полагает Белов.

"АФК "Система" специализируется на сделках слияний и поглощений, поэтому может выиграть в результате изменений рыночной конъюнктуры. Мы по-прежнему позитивно смотрим на акции компании". - резюмирует аналитик инвестбанка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.