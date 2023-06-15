Рынок акций РФ утром подрос по индексу МосБиржи на фоне ослабления рубля, просели после отсечки бумаги ТГК-14 и Мосбиржи

Москва. 15 июня. Рынок акций РФ утром в четверг подрос на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок после решения и прогнозов Федрезерва по монетарной политике, индекс Мосбиржи превысил 2775 пунктов на фоне ослабления рубля. Просели бумаги Мосбиржи и "ТГК-14" после отсечки дивидендов за 2022 год.

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 2775,37 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1035,47 пункта (-0,03%); цены большинства blue chips на Мосбирже выросли в пределах 3,3%.

Доллар поднялся до 84,42 рубля (+0,26 рубля).

Подорожали расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+3,3%), OZON (MOEX: OZON) (+2,3%), акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+2,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,6% и +0,7% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,4%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,1%).

Подешевели акции "ТГК-14" (-4,3%, до 0,01012 рубля; дивиденды за 2022 год - 0,0004945 рубля на акцию), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-2,5%, до 124,54 рубля; дивиденды за 2022 год - 4,84 рубля на акцию).

Также снизились акции Polymetal (MOEX: POLY) (-1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,7%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,5%), бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,2%).

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон утром в четверг можно назвать нейтральным: цены на нефть приостановили снижение, но настроения на мировых фондовых площадках смешанные на фоне умеренного жесткого сигнала Федрезерва на будущее монетарной политики.

Для индекса МосБиржи сопротивлением выступает уровень 2780 пунктов, для индекса РТС - 1045 пунктов. Инвесторы ожидают новостей с Петербургского международного экономического форума, подтверждения дивидендов за 2022 год акционерами "Совкомфлота" (MOEX: FLOT), а также финансовых результатов "Системы" по МСФО и ВВП России за I квартал. Риторика ФРС в среднесрочной перспективе скорее представляет собой понижательные риски для акций и золота, но краткосрочно настроения инвесторов значительно не изменились, полагает Кожухова.

Как отмечает стратег Альфа-банка Джон Волш, ФРС сделал паузу, но послал рынкам "ястребиный" сигнал. Китайские индексы получили поддержку после того, как Народный банк Китая снизил процентные ставки на 10 б.п. (это второе снижение ставки на этой неделе) с целью стимулирования испытывающей трудности экономики (в мае рост промпроизводства и рост розничных продаж в КНР оказались ниже прогнозов, что усилило ожидания новых стимулов от Пекина).

Мировые фондовые площадки в четверг могут просесть после того, как ФРС озвучила "ястребиный" сигнал, указывающий на возможность дополнительного повышения ставок до конца этого года на 50 б.п. В четверг также состоится заседание Европейского центрального банка, на котором Кристин Лагард объявит о повышении процентной ставки на 25 б.п. и сохранит "ястребиную" позицию, полагает Волш.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", среднесрочный позитивный тренд по индексу МосБиржи остается в силе с ближайшим диапазоном 2810-2840 пунктов. Напугать локальных покупателей может лишь ухудшение геополитической ситуации. На американском рынке инвесторы будут "переваривать" результаты заседания ФРС, и на среднесрочную перспективу картина складывается неоднозначная, поскольку был упразднен сценарий снижения ключевой ставки этой осенью.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, поводов для сильных движений индекса Мосбиржи в четверг нет.

Федрезерв США никаких сюрпризов не преподнес: ставка ожидаемо не была изменена, при этом глава регулятора Джером Пауэлл считает, что дальнейшее повышение ставки в этом году будет уместным, и с ним согласны большинство членов ФРС.

Мировые рынки на решение регулятора никак не отреагировали, даже волатильность торгов в моменты публикации пресс-релиза и последующего выступления Пауэлла была относительно небольшой. В четверг нефть пытается подрасти после отката накануне на статистике по запасам из США. Сильный рост запасов нефти в США выглядит странно и тревожно, учитывая, что сезон отпусков в Штатах уже стартовал, а он всегда связан с увеличением потребления моторного топлива, отмечает эксперт.

Индекс Мосбиржи постепенно продвигается к сопротивлению 2800 пунктов, однако для его пробоя рынку нужны довольно сильные драйверы, которых пока не наблюдается, считает Антонов.

По оценке ведущего аналитика по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, внешний фон утром в четверг слабо позитивный: нефть пытается дорожать, реагируя на стимулирующие действия НБК, акции в Шанхае и Гонконге выросли в надежде на стимулы. ФРС взяла паузу, но пока не отказывается от дальнейшего повышения ставки. Проекция ставки на 2023 год была повышена до 5,6% с 5,1% в марте. Статистика по Китаю оказалась хуже ожиданий, но негативный эффект был смягчен снижением ставки НБК для финансовых институтов.

В США в среду индексы акций завершили торги смешанной динамикой: просел Dow Jones (-0,7%), но выросли и достигли максимума с апреля 2022 года индикаторы S&P 500 (+0,1%) и Nasdaq (+0,4%) на фоне решений и прогнозов Федрзерва по монетарной политике.

Руководство американского ЦБ приняло решение не менять диапазон базовой ставки (5-5,25% годовых), однако сигнализировало о вероятности дальнейшего ее повышения в текущем году для сдерживания роста потребительских цен.

Инфляционное давление в США продолжает оставаться высоким, заявил глава ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам заседания. Пауза в подъеме ставки позволит Федрезерву оценить дополнительные данные и влияние денежно-кредитной политики на экономику страны. При этом практически все члены Федерального комитета по операциям на открытых рынках (FOMC) считают дальнейший подъем ставок обоснованным, отметил глава ЦБ.

Исходя из котировок фьючерсов на размер ставки, трейдеры в настоящее время оценивают более чем в 71% вероятность ее подъема по итогам заседания в июле, согласно данным CME FedWatch.

Медианные прогнозы руководителей ФРС, которые были опубликованы в среду, предполагают, что ставка составит 5,6% к концу 2023 года и 4,6% к концу 2024 года. В марте ожидались более низкие уровни - 5,1% и 4,3% соответственно.

В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,05%, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,2%, южнокорейский Kospi просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,7%, гонконгский Hang Seng прибавил 2,1%), но проседают Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,1-0,3%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в четверг влил в финансовую систему 237 млрд юаней ($33,08 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). Ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, была понижена до 2,65% с 2,75%, говорится в сообщении НБК. Ставка уменьшена впервые с августа прошлого года.

С учетом того, что в этом месяце истекает срок погашения кредитов на 200 млрд юаней, чистый приток средств в банковскую систему составит 37 млрд юаней.

Китайский ЦБ также предоставил банкам 2 млрд юаней в рамках 7-дневных операций обратного РЕПО по ставке 1,9% годовых. Ставка по этим операциям была понижена 13 июня, до этого она находилась на уровне 2% с августа 2022 года.

MLF является важным кредитным инструментом, используемым китайским ЦБ для предоставления ликвидности коммерческим банкам, и напрямую влияет на его основную ставку (loan prime rate, LPR), ставшую бенчмарком летом 2019 года.

Размер годовой LPR в настоящее время составляет 3,65% годовых. Решение относительно этой ставки будет принято 20 июня, и эксперты ждут ее снижения, отмечает Market Watch.

Промпроизводство в Китае в мае увеличилось на 3,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, говорится в отчете Государственного статистического управления КНР. Темпы роста замедлились по сравнению с 5,6% в апреле. Розничные продажи в КНР прошлом месяце повысились на 12,7% после скачка на 18,4% в апреле.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение промпроизводства на 3,6%, розничных продаж - на 13,6%, сообщает Trading Economics.

Безработица в Китае в прошлом месяце осталась на уровне 5,2%. Инвестиции в основные активы в КНР в январе-мае увеличились на 4% относительно аналогичного периода годом ранее. Эксперты ожидали роста на 4,4%.

На нефтяном рынке цены утром в четверг пытаются скорректироваться вверх после снижения на статистике о запасах сырья в США и сигналах, что ФРС еще не завершила цикл ужесточения монетарной политики.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $73,49 за баррель (+0,4% и -1,5% в среду), июльская цена WTI - $68,56 за баррель (+0,4% и -1,7% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 7,92 млн баррелей при прогнозах снижения на 1,54 млн. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, на прошлой неделе увеличились на 1,5 млн баррелей, до максимума за два года.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (+15,5% и +25,1% "префы"), "префы" ПАО "Химпром" (Чувашия (MOEX: HIMC)) (+11%), бумаги ПАО "Липецкая энергосбытовая компания" (MOEX: LPSB) (+8,4%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (+6,3%))

Подешевели акции ПАО "Россети Кубань" (MOEX: KUBE) (-6,6%), банка "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (-3,7%), Росдорбанка (MOEX: RDRB) (-1,9%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-1,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:00 МСК составил 9,91 млрд рублей (из них 1,62 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 976,06 млн рублей на "префы" "Транснефти" (MOEX: TRNF) и 956,6 млн рублей на акции "Московской биржи").