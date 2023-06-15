Сохраняются риски ослабления рубля до 85 руб./$1 - Банк "Санкт-Петербург"

Риски ослабления рубля до 85 руб./$1 пока сохраняются, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург".

"После существенного ослабления в первой половине среды рубль перешел к умеренному укреплению. Коррекции на валютном рынке способствовало вчерашнее ослабление доллара в мире. Сегодня курс USD/RUB вновь находится у 84,5 руб./$1. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. На рубль может повлиять экспирация фьючерсов. Пока риски роста курса USD/RUB к 85 руб./$1 остаются", - пишут эксперты банка.

Также они отмечают, что жесткие сигналы от ФРС и максимальный с февраля недельный рост запасов нефти в США оказывали в среду давление на котировки нефти. В то же время международное энергетическое агентство (МЭА) в своем месячном отчете повысило прогноз по росту спроса на нефть в этом году на 0,2 млн барр./сутки до 2,4 млн барр./сутки.

"Фьючерсы Brent в четверг утром торгуются у $73,5/барр. Умеренно слабая утренняя статистика из Китая в условиях смягчения ДКП в стране не оказывает заметное влияние на котировки. Впрочем, если данные из США сегодня также не оправдают ожидания рынка, фьючерсы Brent могут опуститься ниже $73/барр.", - прогнозируют в банке.

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