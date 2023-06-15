Растет вероятность повышения ставки ЦБ РФ в июле 2023г - Альфа-банк

Растет вероятность повышения ключевой ставки ЦБ РФ в июле 2023г, полагает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.

"Росстат сообщил об инфляции на уровне 0,3% м/м в мае, в результате годовая инфляция составила 2,5% г/г. В годовом сопоставлении ее источником все еще является инфляция в сфере услуг, где рост цен составил 11% г/г в мае. В то же время годовая инфляция товаров была очень умеренной - в продовольственном сегменте дефляция составила 1% г/г, и в непродовольственном цены выросли на 0,2% г/г в мае. В контексте цифр в течение месяца, за низким уровнем инфляции в мае стоит снижение цен в продовольственном сегменте, тогда как в непродовольственном сегменте и в сфере услуг рост цен ускорился. Мы интерпретируем эти цифры как подтверждение того, что ЦБ РФ скорее всего будет повышать ключевую ставку на заседании в конце июля", - пишет эксперт банка.

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