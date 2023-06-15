ПСБ рекомендует покупать акции НОВАТЭКа с целью 1620 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "НОВАТЭКа" с целью 1620 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 18% с текущих уровней, сообщается в комментарии банка.

"Цены на газ на хабе TTF в Голландии вернулись выше 400 долл./1 тыс. куб. м), тогда как еще в начале июня торговались на уровне 270 долл./1 тыс. куб. м. Восстановление цен на газ - позитивный момент, хотя сейчас это никак и не повлияет на акции "Газпрома" или "НОВАТЭКа". И о стабилизации рынка говорить пока рано, так как сейчас все еще есть избыток предложения, и хранилища Европы заполнены. Но по мере начала сезона отбора газа (октябрь) цены могут стабилизироваться, так как существенная часть спотовых поставок будет перенаправлена в Азию как на более премиальный рынок", - пишут эксперты.

Они полагают, что цены на газ на европейском рынке в этом году в среднем будут на уровне 380-400 долл./1 тыс.куб.м.

"НОВАТЭК" выглядит более интересным для инвестиций, чем "Газпром", так как успешно реализует поставки СПГ и заметно меньшей степени, чем "Газпром", зависит от текущих цен на газ. Газпром же более уязвим как по экспорту, так и по ценам. Мы рекомендуем акции "НОВАТЭКа" к покупке с таргетом 1620 руб., потенциал роста 18%", - указывают стратеги банка.

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