Потенциал роста котировок акций Транснефти ограничен уровнем в 160 тыс. руб. за бумагу - ПСБ

Потенциал роста котировок акций "Транснефти" ограничен уровнем в 160 тыс. руб. за бумагу, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"СД "Транснефти" рекомендовал дивиденды за 2022 год в размере 16665,2 руб. на акцию - это исторический рекорд, - пишут аналитики. - Акции реагировали ростом более, чем на 6%, так как рекомендация оказалась выше базовых ожидавшихся дивидендов (12,4 тыс. руб.). Это может быть связано как с увеличением коэффициента дивидендных выплат (обычно 50%), так и/или с заметно более высоким результатом по чистой прибыли. Мы ожидали порядка 180 млрд руб. чистой прибыли".

Реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов, будет составлен на 20-й день после того, как выплата будет одобрена на общем собрании акционеров, напоминают эксперты ПСБ.

Дальнейшие перспективы "Транснефти", на их взгляд, туманны: с одной стороны, отчетности нет и анализ деятельности затруднен; с другой стороны, в этом году добыча нефти сократится, также есть риски по нефтепроводу Дружба. Аналитики банка полагают, что потенциал роста бумаг "Транснефти" ограничен "круглым" уровнем в 160 тыс. руб./акцию (+9%).

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.