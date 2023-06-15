Рубль может укрепиться до 83,5 руб./$1 в четверг - SberCIB

Рубль может укрепиться до 83,5 руб./$1 в четверг, а цена Brent - вернуться к отметке $74 за баррель, говорится в комментарии SberCIB Investment Research.

"Рубль в среду завершил торги на отметке 84,2 руб./$1, а этим утром вновь подешевел до 84,6 руб./$1. В четверг на ПМЭФ выступят министр финансов Антон Силуанов, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина и помощник президента по экономике Максим Орешкин. Они наверняка будут комментировать недавнее ослабление рубля и, как и в апреле, могут подчеркнуть, что оно не носит фундаментального характера и скорее временно. Это окажет поддержку рублю, и он вернётся к 83,5 руб./$1", - отмечают аналитики.

Баррель Brent в среду подешевел на $1,09 до $73,2. Во второй половине дня рынок негативно отреагировал на рост запасов нефти и моторного топлива в США. По мнению экспертов SberCIB, в четверг нефть может вернуться к отметке $74 за баррель.

"Доходности краткосрочных выпусков ОФЗ с фиксированным купоном повысились в среду на 5-15 б. п., в то время как долгосрочные прибавили в среднем 3 б. п., - отмечается также в комментарии. - Вероятно, короткие выпуски продолжили отыгрывать жёсткий тон комментариев ЦБ на пятничном заседании. На наш взгляд, в четверг такая динамика рынка сохранится. Однако долгосрочные выпуски должны быть более устойчивы благодаря ограниченным премиям на прошедших аукционах Минфина".

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