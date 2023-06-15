Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне влияния противоречивых факторов

Москва. 15 июня. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов; способствовать боковой динамике будут также итоги июньского заседания ЦБ РФ, на котором ключевая ставка ожидаемо была сохранена на уровне 7,5% годовых, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы закончили волатильные торги в среду разнонаправленными изменениями на итогах заседания Федеральной резервной системы (ФРС), при этом S&P 500 и Nasdaq Composite поднялись до максимумов с апреля 2022 года. Руководство американского ЦБ приняло решение не менять диапазон базовой ставки (5-5,25% годовых), однако сигнализировало о вероятности дальнейшего ее повышения в текущем году для сдерживания роста потребительских цен. Исходя из котировок фьючерсов на размер ставки, трейдеры в настоящее время оценивают более чем в 71% вероятность ее подъема по итогам заседания в июле, согласно данным CME FedWatch.

Инфляционное давление в США продолжает оставаться высоким, заявил глава ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам заседания. Пауза в подъеме ставки позволит Федрезерву оценить дополнительные данные и влияние денежно-кредитной политики на экономику страны. При этом практически все члены Федерального комитета по операциям на открытых рынках (FOMC) считают дальнейший подъем ставок обоснованным, отметил глава ЦБ. Медианные прогнозы руководителей ФРС, которые были опубликованы в среду, предполагают, что ставка составит 5,6% к концу 2023 года и 4,6% к концу 2024 года. В марте ожидались более низкие уровни - 5,1% и 4,3% соответственно.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют 15 июня смешанную динамику. Так, китайский фондовый индекс Shanghai Composite прибавляет 0,5%, гонконгский Hang Seng - 1,7%. Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,32%, в то время как южнокорейский Kospi теряет в ходе торгов 0,2%. В свою очередь японский фондовый индекс Nikkei снизился по итогам торгов в четверг всего на 0,05%.

Трейдеры оценивают итоги завершившегося накануне заседания ФРС, статданные из Японии и Китая, а также перспективы новых мер поддержки экономики в КНР. Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) в четверг понизил ставку по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF) до 2,65% с 2,75% годовых. Ставка уменьшена впервые с августа прошлого года. При этом НБК влил в финансовую систему 237 млрд юаней ($33,08 млрд) в рамках этой программы 15 июня. Это уже вторая ключевая ставка, пониженная китайским ЦБ на этой неделе. Во вторник НБК также опустил ставку по семидневным операциям обратного РЕПО до 1,9% с 2%. Теперь эксперты ждут от китайского регулятора уменьшения базовой ставки по кредитам (LPR) 20 июня.

Цены на нефть корректируются вверх в четверг утром после снижения накануне на данных о существенном увеличении запасов в США. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск в четверг составила $73,66 за баррель, что на 0,63% выше цены на закрытие предыдущей сессии. В среду эти контракты подешевели на 1,5%, до $73,2 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросла к этому времени на 0,64%, до $68,71 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов уменьшилась на 1,7%, до $68,27 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 7,92 млн баррелей - до 467,12 млн, сообщило в среду министерство энергетики. Товарные резервы бензина выросли на 2,11 млн баррелей, дистиллятов - на 2,12 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились на 1,5 млн баррелей, до максимума за два года.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 14 июня снизилась в 1,5 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 6,641 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,848 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в среду вырос на 0,09% и составил 110,04 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,11%, поднявшись до 864,64 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ВЭБ.РФ-001Р-К400" (+0,95%), "Роснефть-002Р-03" (+0,75%) и "ТрансКонтейнер (MOEX: TRCN) ПБО-01" (+0,2%), а в лидерах снижения - облигации "ГК Самолет БО-П12" (-0,21%), "Почта России БО-002P-03" (-0,14%) и "АФК Система-1Р-11" (-0,09%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "РЕСО-лизинг" установило ставку 1-6-го купонов 10-летних облигаций серии БО-П-22 с офертой через 3 года на уровне 10,9% годовых и увеличило объем выпуска до 14,5 млрд рублей с первоначальных 10 млрд рублей. По выпуску предусмотрены полугодовые купоны. Техразмещение запланировано на 16 июня.

ООО "Торговый дом РКС" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии 002Р-03 объемом не более 950 млн рублей на уровне 15,25% годовых. Ориентиру соответствует доходность 16,15% годовых. Купоны квартальные. Техразмещение запланировано на 19 июня.

ППК "Российский экологический оператор" (РЭО) 15 июня разместит выпуск облигаций серии 04-КИ объемом 11,3 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 11% годовых. Срок обращения выпуска - 11,5 года. Предусмотрена амортизация в декабре каждого года. В первый год будет погашено 11,3 млн рублей, во второй - 180,8 млн рублей, в третий - 474,6 млн рублей, в четвертый - 598,9 млн рублей, в пятый - 949,1 млн рублей, в шестой - 1,017 млрд рублей, в седьмой - 1,085 млрд рублей, в восьмой - 757,05 млн рублей, в девятый - 1,05 млрд рублей, в десятый - 1,4 млрд рублей, в одиннадцатый - 1,7 млрд рублей, в двенадцатый - 2,05 млрд рублей.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) 16 июня начнет размещение дополнительного выпуска N3 10-летних облигаций серии 001Р-26Р объемом 1 млрд рублей по цене 101,75% от номинала. Датой окончания размещения станет 14 июля либо дата размещения последней облигации выпуска. Московская биржа 7 июня 2023 года зарегистрировала 8 дополнительных выпусков облигаций Газпромбанка серии 001Р-26Р - N3-10. Срок обращения допэмиссий - 10 лет. ГПБ завершил размещение основного выпуска 10-летних облигаций серии 001Р-26Р объемом 5 млрд рублей в апреле 2023 года по ставке 10% годовых. По выпуску предусмотрена оферта через 3,5 года.

АО "АПРИ "Флай Плэнинг" установило ставку 5-8-го купонов 3-летних облигаций серии БО-П05 объемом 500 млн рублей на уровне 18% годовых. Компания разместила выпуск в августе 2022 года. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 24% годовых, купоны квартальные. По бумагам выставлена годовая оферта. Предусмотрено частично-досрочное погашение - по 50% от номинала в даты окончания 11-го и 12-го купонов.

ООО "ЛайфСтрим" приобрело по оферте 134 тыс. 611 облигаций серии БО-П01 по цене 100% от номинала, или 44,9% выпуска. Компания выставила пять оферт по 3-летним облигациям серии БО-П01 объемом 300 млн рублей - на 14 июня, 22 июня, 29 июня, 6 июля и 13 июля. "ЛайфСтрим" приобретет до 100% эмиссии. Период предъявления бумаг к первой оферте - с 5 июня по 9 июня, ко второй - с 13 июня по 20 июня, к третьей - с 21 июня по 27 июня, к четвертой - с 28 июня по 4 июля и к пятой - с 5 июля по 11 июля. "ЛайфСтрим" разместил облигации серии БО-П01 в феврале 2021 года по ставке 10% годовых.

ООО "Инвестиционная группа "Инсайт" 30 июня приобретет по оферте до 7 млн облигаций 1-й серии по цене 100% от номинала. Период предъявления бумаг к оферте - с 23 июня по 29 июня. Компания в конце февраля текущего года завершила размещение 5-летних бондов 1-й серии номинальным объемом 53 млрд рублей, реализовав 20,75% выпуска на 11 млрд рублей. Размещение прошло по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12,5% годовых. Ставки 2-3-го купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на 10-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5%.

АО "Гидромашсервис" 11 июля досрочно погасит весь оставшийся в обращении объем выпуска облигаций серии БО-02 - 1,5 млрд рублей. Компания разместила 10-летний выпуск объемом 3 млрд рублей в июле 2020 года. Ставка купонов до оферты в июле 2023 года установлена на уровне 8,15% годовых.