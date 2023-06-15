Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут:

- торговый баланс еврозоны в апреле (12:00 МСК);

- встреча Еврогруппы (13:00 МСК);

- решение по процентной ставке ЕЦБ (15:15 МСК) и пресс-конференция (15:45 МСК) регулятора;

- недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15:30 МСК);

- розничные продажи США в мае (15:30 МСК);

- промышленное производство США в мае (16:15 МСК);

- ВВП России в I кв 2023 г (19:00 МСК);

- Петербургский международный экономический форум;

- ГОСА "Совкомфлота" по дивидендам за 2022 год;

- финансовые результаты АФК "Система" за I кв 2023 г по МСФО.

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