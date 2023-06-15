"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Goodyear

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "держать" для акций производителя автомобильных шин Goodyear Tire & Rubber Co., сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Goodyear со временем будет выигрывать от роста рынка электромобилей, но на бизнесе компании сказываются давление растущих издержек, неблагоприятные курсовые эффекты, инфляция и снижение объемов, - пишут аналитики. - С учетом последних трендов и прогнозов менеджмента мы понижаем свой прогноз прибыли на акцию (EPS) на 2023 год до $1 с $1,23, ждем возобновления роста в 2024 году и сохраняем свою оценку $1,67. Принимая во внимание сегодняшние сложности, мы считаем, что бумаги компании справедливо оценены на уровне 13x к прогнозной EPS 2023г".

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