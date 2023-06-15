.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / "БКС МИ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Goodyear
.
15 июня 2023 года 09:28
"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Goodyear
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "держать" для акций производителя автомобильных шин Goodyear Tire & Rubber Co., сообщается в обзоре инвесткомпании. "Goodyear со временем будет выигрывать от роста рынка электромобилей, но на бизнесе компании сказываются давление растущих издержек, неблагоприятные курсовые эффекты, инфляция и снижение объемов, - пишут аналитики. - С учетом последних трендов и прогнозов менеджмента мы понижаем свой прогноз прибыли на акцию (EPS) на 2023 год до $1 с $1,23, ждем возобновления роста в 2024 году и сохраняем свою оценку $1,67. Принимая во внимание сегодняшние сложности, мы считаем, что бумаги компании справедливо оценены на уровне 13x к прогнозной EPS 2023г". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: США-GOODYEAR-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
.
15 июня 2023 года 19:44
Москва. 15 июня. Рынок акций РФ в четверг вырос вместе с нефтью и фондовыми площадками в США после паузы в ужесточении монетарной политики Федрезерва; индекс Мосбиржи обновил максимум с апреля 2022 года, превысив рубеж 2800 пунктов. Лидерами роста выступили акции "Новолипецкого металлургического комбината" и "Магнита", снизились после отсечки годовых дивидендов бумаги "Мосбиржи" и "ТГК-14". читать дальше
.15 июня 2023 года 19:40
Москва. 15 июня. Доллар США упал, евро, напротив, подрос на Московской бирже по итогам торгов четверга; рубль слабо изменился к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах. читать дальше
.15 июня 2023 года 19:22
Москва. 15 июня. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на умеренный рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries), позитивно отреагировавших на итоги очередного заседания ФРС. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ расширились. читать дальше
.15 июня 2023 года 19:01
Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Edison International с целевой ценой $82 на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста 20% без учета дивидендов, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Edison открывает перед инвесторами возможность относительно дешевой покупки... читать дальше
.15 июня 2023 года 18:31
ЕЦБ, скорее всего, продолжит повышение ключевой ставки в июле, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "Европейский центробанк ожидаемо поднял ключевую ставку на 0,25 п.п., ее базовый уровень тем самым достиг 4%. При этом инфляция потребительских цен в еврозоне в мае... читать дальше
.15 июня 2023 года 18:01
"Финам" открыл торговую идею "покупать Advanced Micro Devices с целью $140 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,2%, стоп-приказ: $122, говорится в комментарии инвестиционной компании. Крупные игроки, такие как Amazon,... читать дальше
.15 июня 2023 года 17:37
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "держать" для акций поставщика услуг электро- и газоснабжения PG&E Corp., сообщается в обзоре инвесткомпании. "Компания с сентября 2017 года не объявляла дивидендов, и, на наш взгляд, по этой причине она менее привлекательна для инвесторов... читать дальше
.15 июня 2023 года 17:11
"Финам" сохраняет нейтральный взгляд на ближайшие перспективы акций АФК "Система", отмечается в комментарии аналитика инвесткомпании Ксении Лапшиной. "По результатам I квартала 2023 года совокупная выручка АФК "Система" увеличилась на 7% г/г и составила 221,1 млрд руб., превысив консенсус-прогноз... читать дальше
.15 июня 2023 года 16:48
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил целевую цену акций Xinyi Glass до HKD 16 за штуку, что соответствует потенциалу роста 25% от текущих уровней, говорится в обзоре инвесткомпании. Рекомендация при этом сохранена на уровне "покупать". Снижение целевой цены акций одного из ведущих в мире... читать дальше
.15 июня 2023 года 16:25
Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысили целевую цену акций Darden Restaurants со $182 до $187 за штуку, сохранив рекомендацию на уровне "покупать", сообщается в обзоре инвесткомпании. "Прибыль компании за финансовый 3К23 оказалась выше ожиданий, текущий ориентир выручки на финансовый... читать дальше
.15 июня 2023 года 15:54
"Инвестиционный банк Синара" подтверждает долгосрочный рейтинг акций Advanced Micro Devices (AMD) на уровне "держать", сообщается в обзоре банка. "Advanced Micro Devices на днях представила последние решения в области обработки данных. Среди них - новый процессор MI300X, созданный для работы с... читать дальше
.15 июня 2023 года 15:36
Москва. 15 июня. Доллар США и евро активно дешевеют на Московской бирже в четверг днем, рубль растет к бивалютной корзине в рамках подготовки к налоговым платежам месяца. читать дальше
.15 июня 2023 года 15:28
Курс рубля может протестировать уровень 85-85,1 руб./$1 на текущей неделе, полагает аналитик "Финама" Максим Пухов. Ситуация на российском валютном рынке прежняя: превалирует негатив, и на его фоне рубль ослабевает, пишет эксперт. На взгляд Пухова, следующие факторы влияют на ослабление рубля: -... читать дальше
.15 июня 2023 года 15:01
"КИТ Финанс Брокер" сохраняет целевой ориентир по обыкновенным акциям Сбербанка на уровне 270 руб. за штуку, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Сбер опубликовал финансовые результаты за 5 месяцев 2023 года по РСБУ. Банк заработал 589 млрд руб. и в мае 118,1 млрд руб., тем самым сохраняя... читать дальше
.15 июня 2023 года 14:36
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать привилегированные акции "Сургутнефтегаза" в ожидании положительной переоценки многомиллиардных депозитов компании на фоне девальвации рубля, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Сургутнефтегаз" опубликовал финансовую отчётность за 2022 год по РСБУ. Выручка... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.